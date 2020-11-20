'Будівельник', вийшовши з карантину, обіграв 'Запоріжжя' у Суперлізі Паріматч

Київський "Будівельник" і БК "Запоріжжя" видали неймовірно напружений матч у Суперлізі Паріматч.

Столична команда на своєму майданчику була сильнішою завдяки фінішному ривку – 87:80.

Для киян цей поєдинок став першим після виходу з карантину через спалах коронавірусу. Довга відсутність ігрової практики не позначилася на темпі "будівельників", які до середини першої чверті повели в вісім очок.

Однак жвавий старт негативно вплинув на фізичні кондиції підопічних Вальдемараса Хомічюса. До великої перерви "Будівельник" розгубив перевагу, а гості навпаки набрали обертів.

Третя чверть перетворилася на справжні гойдалки на майданчику. Команди по черзі виходили вперед, а до вирішальної 10-хвилинки господарі все ж прийшли з перевагою в два пункти.

Вирішальний відрізок матчу пройшов за переваги "Будівельника". Господарі завдяки результативній грі розігруючого Стівена Буртта (28 очок за гру) пішли у відрив "+14", що і стало фундаментом майбутньої перемоги.

У підсумку столичний колектив виграв третій матч регулярного чемпіонату.

"Будівельник" – "Запоріжжя" 87:80 (24:18, 11:18, 25:22, 27:22)

"Будівельник": Буртт (28+6 підбирань +7 передач), Козлов (9+3 перехоплення), Томас, Фурс (4+5 підбирань), Брайс Джонсон (8+3 перехоплення +3 блок-шоти +6 втрат) – старт; Реджі Джонсон (20+5 підбирань +5 передач), Діво (15+6 підбирань), Загреба (3), Кожем'якін.

"Запоріжжя": Кеффі (12), Форчун (9+7 підбирань +5 втрат), Мальчевський (10), Грицак (5+5 підбирань), Маяускас (16+6 підбирань) – старт; Міхєєв (15+5 підбирань), Тихонов (8+7 підбирань), Сизов (4+5 передач +2 блок-шоти), Титов (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Суперлізі Паріматч "Черкаські Мавпи" програли "Дніпру".