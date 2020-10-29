"Будівельник" програв "Миколаєву" в Суперлізі Паріматч

У четвер, 29 жовтня, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч відбувся один поєдинок.

Київський "Будівельник", знекровлений кадровими втратами через коронавируса, поступився вдома МБК "Миколаїв" 68:74.

Позитивні тести на COVID-19 здали захисники "Будівельника" Гейб Дево, Андрій Кожем'якін, форвард Сергій Горбенко і головний тренер команди 61-річний Вальдемарас Хомічюс.

Початок зустрічі не обіцяло нічого доброго гостям: незважаючи на відсутність чотирьох гравців, "Будівельник" розпочав дуже потужно і з перших же хвилин позначив перевага від 7 до 11 очок. "Миколаїв" не справлявся ні зі Стівеном Берттом, ні з Заком Томасом, ні з іншими гравцями господарів, повідомляє ПБ.

Однак до середини другої чверті "корабели" таки прийшли в себе і почали виправляти ситуацію. До великої перерви це фактично вдалося зробити – на нього команди пішли з перевагою "Будівельника" в два очки (38:36). Миколаїв перестав програвати щит і пропускати в "фарбу" всіх підряд, що стало помітним прогресом у порівнянні зі стартовим відрізком.

Друга половина пройшла в рівній боротьбі, але в четвертій чверті глибина ротації Миколаєва таки здобула свій ефект. Гості грали набагато енергійніше, ніж їхні суперники, які оперували ростером в шість чоловік. Якраз за рахунок енергії Конате, Омоери і бігменов, гості змогли переломити хід гри на свою користь і заволодіти ініціативою.

Попадання Дарнелла Еджа і Натана Едрієна в середині заключної чверті створили запас, з яким команда увійшла в кінцівку. Тут вже "Будівельник" повинен був відіграватися, але Бертт врятувати свою команду, як в минулі роки, не зміг.

Незважаючи на 2/21 з периметра, "Миколаїв" таки вирвав перемогу в столиці і відсвяткував перший успіх в сезоні, зрівнявшись за кількістю перемог з "Будівельником". Тепер те ж саме в суботу спробують зробити "Черкаські Мавпи" – остання команда, яка ще не вигравала в цьому чемпіонаті Суперліги.

"Будівельник" – МБК "Миколаїв" 68:74 (22:13, 16:23, 18:22, 12:16)

Будівельник: Бертт (15 + 4 підбирання + 7 передач), Козлов (11), Томас (18 + 9 підбирань), Брайс Джонсон (7 + 9 підбирань), Загреба (4) - старт; Фурс (2), Анісімов (11 + 10 підбирань).

Миколаїв: Едж (15 + 4 підбирання + 8 передач), Омоера (18), Конате (12 + 9 підбирань), Адедіран, Кушніров (9 + 5 підборів) - старт; Хохоник (6), Дубоненко, Заплотинська (0 + 8 підбирань), Едріен (14 + 11 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня "Київ-Баскет" у складній боротьбі здолав чинного чемпіона країни – БК "Дніпро".