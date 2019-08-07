Білоруська баскетболістка померла у 18 років

Колишня баскетболістка юнацької збірної Білорусі Яна Зуборенко померла у віці 18 років.

Сумну новину повідомили на сайті Федерації баскетболу Білорусі. Спортсменка померла 1 серпня. Причина смерті не уточнюється. Федерація висловила співчуття родині дівчини.

Яна Зуборенко vk.com

Вихованка школи баскетболу Могильова виступала на чемпіонаті світу, чемпіонатах Європи та Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

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Влітку минулого року дівчина поступила до Білоруського державного університету і пішла з професійного спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму загинули дві російські представниці кікбоксингу. Дівчата пішли купатися в море під час шторму і потонули.

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