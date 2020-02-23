Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився зі складом на матч 2-го туру відбору на чемпіонат Європи-2021 проти Угорщини (квитки тут).

Айнарс Багатскіс

В ростері української збірної не відбулося змін у порівнянні з виїзним матчем проти Австрії – поза заявкою залишилися В'ячеслав Кравцов, Іван Ткаченко та Ілля Сидоров.

За домовленістю з головним тренером Сидоров відбув в Кам'янське, де повернеться в тренувальний процес "Прометея", Кравцов і Ткаченко залишаться до матчу з командою. Айнарс Баґатскіс зазначив наступне:

"По-перше, хочу зазначити, що для мене, як для тренера виграшна ситуація, коли я можу вибирати. Я дуже вдячний усім хлопцям, хто відгукнувся на виклик збірної, хто провів з нами перші збори у Києві. Залишити той самий склад, яким ми грали у Австрії, це було суто тренерське рішення. Я не прихильник того, щоб одразу після виграного матчу і хорошої гри, щось змінювати, якось намагатися порушити той стан справ, який є. Тим більше того, що на нашу думку, саме такий склад гравців найкраще відповідає грі проти такого суперника, як Угорщина. Тому, те що саме Іван,Ілля і Слава не потрапили до заявки на матч – це зовсім не значить, що вони чимось гірші. Просто у даний момент, ми, як тренери, обрали інших", - прокоментував ситуацію Багатскіс.

Захисники

Денис Лукашов ( "Прометей", Україна)

Віталій Зотов ( "Хімік", Україна)

Кирило Марченко ( "Хімік", Україна)

Олександр Липовий ( "Промітеас", Греція)

Богдан Близнюк ( "Київ-Баскет", Україна)

Форварди

Павло Крутоус ( "Київ-Баскет", Україна)

Максим Пустозвонов ( "Київ-Баскет", Україна)

В'ячеслав Бобров ( "Фуенлабрада", Іспанія)

Сергій Павлов ( "Київ-Баскет", Україна)

Володимир Герун ( "Унікаха", Іспанія)

Центрові

В'ячеслав Петров ( "Київ-Баскет", Україна)

Артем Пустовий ( "Барселона", Іспанія)

Поєдинок відбудеться у Запоріжжі 23 лютого о 18:00 і транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі XSPORT.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!