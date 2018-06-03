Баскетболіст збірної України викликав фурор в США

Атакуючий захисник збірної України з баскетболу U-18 Іссуф Санон успішно зарекомендував себе в тренувальному матчі на другий день табору NBA Global Camp.

Санон став найкращим скорером двосторонньої гри з показниками 16 очок

Аналітик ESPN Джонатан Гівоні на своїй сторінці в Twitter опублікував відео, як Санон успішно забиває серію триочкових на тренуванні.

Новини Один з найперспективніших баскетболістів України Іссуфу Санон перейшов в європейський клуб

Ukranian Issuf Sanon shooting corner 3s in drills. pic.twitter.com/oMqRBG2Zx7 - Jonathan Givony (@DraftExpress) 3 червня 2018 р

"Ще один божевільний, але продуктивний день для Іссуфа Санона. Санон - талановитий, фізично обдарований комбогард, який все ще розбирається в нюансах гри", - охарактеризував українця Гівоні.

Як пізніше повідомив агент баскетболіста Станіслав Медведенко, Санон отримав запрошення на співбесіди з 23 командами НБА після двох днів в NBA Global Camp.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року баскетболіст збірної України підписав контракт з заокеанським клубом.