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Баскетболіст збірної України викликав фурор в США

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Атакуючий захисник збірної України з баскетболу U-18 Іссуф Санон успішно зарекомендував себе в тренувальному матчі на другий день табору NBA Global Camp.

Санон став найкращим скорером двосторонньої гри з показниками 16 очок

Аналітик ESPN Джонатан Гівоні на своїй сторінці в Twitter опублікував відео, як Санон успішно забиває серію триочкових на тренуванні.

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"Ще один божевільний, але продуктивний день для Іссуфа Санона. Санон - талановитий, фізично обдарований комбогард, який все ще розбирається в нюансах гри", - охарактеризував українця Гівоні.

Як пізніше повідомив агент баскетболіста Станіслав Медведенко, Санон отримав запрошення на співбесіди з 23 командами НБА після двох днів в NBA Global Camp.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року баскетболіст збірної України підписав контракт з заокеанським клубом.

Особа
Іссуф Санон
Місце
США
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