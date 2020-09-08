Баскетболіст Михайлюк порівняв карантин у США й Україні

Святослав Михайлюк розповів про карантин у Детройті та розповів про відмінності з Україною.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Святослав Михайлюк розповів, як люди в Детройті, США, жили в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що український баскетболіст виступає за "Детройт Пістонс" із НБА.

"Коли карантин тільки почався, нікого на вулицях не було. Всі сиділи вдома. Так було близько трьох тижнів – місяць. Далі почали послаблення. Я вже через місяць почав тренуватися на вулиці, а через кілька місяців, коли нам дозволили працювати в залах, я відновив повноцінну роботу. Зараз багато обмежень знято, але в заклади та ресторани не пускають без масок, люди ходять у масках, намагаються дотримуватися всіх норм", – цитує слова Михайлюка офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Він відзначив, що існують відмінності між ставленням людей до карантину в Україні та США.

"Так, я побачив (відмінності – Ред.), як приїхав. Пройшовся вулицею, подумав, що люди не дуже знають про карантин. Культурного шоку не було, але, побувши кілька днів тут, побачив, що люди не дуже серйозно ставляться до цього. Втім, я вважаю, що потрібно дотримуватися всіх норм. Тому що це серйозна ситуація, з цим не жартують", – підсумував український баскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайлюк відвідав тренування "Черкаських Мавп".

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