"Барселона" ухвалила рішення щодо центрового збірної України

Центровий збірної України Артем Пустовий потрапив в остаточну заявку на сезон постійного учасника баскетбольної Євроліги – каталонської "Барселони".

В минулому розіграші іспанці зупинилися у чвертьфіналі престижного турніру, тому в нинішній Євролізі перед ними стоять нові завдання, які й доручено втілити в життя українському бігменові разом зі своїми 13-ма партнерами.

Артем Пустовий

В сезоні 2018/19 Артем Пустовий у чемпіонаті Іспанії зіграв у 23 матчах. Проводячи, в середньому, на майданчику 9 хвилин, українець набирав 5 очок і робив 2,2 підбора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бігмен національної збірної Артем Пустовий допоміг каталонській "Барселоні" здобути перемогу в матчі проти "Сарагоси" – 96:81 і вивів свою команду у фінал чемпіонату Іспанії з баскетболу.

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