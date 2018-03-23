Бардак: баскетболіст збірної України оголосив про відхід з клубу НБА

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень у міжсезоння має намір змінити команду. За словами баскетболіста, він хотів би перейти до команди, яка дасть йому шанс закріпитися в стартовій п'ятірці, проте не проти ролі резервіста в конкурентоспроможному клубі.

При цьому найбільше українець хоче грати в команді, перед якою поставлено конкретні цілі.

"В останні три сезони у нас змінилися три головних тренера, склад тасується кожен сезон - ніякої стабільності. Щороку немов починали все з нуля. Так, стабільність і сталість - то, що я буду шукати", - сказав Лень.

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Олексій Лень прийшов в NBA в 2013-му році п'ятим номером на драфті. У своїй останній грі за "Фінікс" він набрав 19 очок і зробив 12 підборів, зробивши десятий "дабл-дабл" у сезоні. Таким чином, вже в четвертий рік поспіль український центровий робить десять "дабл-даблів" за сезон.

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