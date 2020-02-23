Багатскіс прокоментував поразку збірної України від Угорщини

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс засмучений результатом зустрічі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021 проти Угорщини.

Айнарс Багатскіс ФІБА

"Ми дуже багато мазали. Скільки разів ми мазали з-під щита? Багато разів. Дуже сумно. Ми дякуємо уболівальників у Запоріжжі, це була прекрасна атмосфера. Вибачте. Можу тільки сказати, що це частина баскетболу. Це, напевно, нерозумно звучить, але все це було погано", - заявив латиш на прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

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