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23 лютого • оновлено в 20:22
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/ Баскетбол

Багатскіс прокоментував поразку збірної України від Угорщини

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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс засмучений результатом зустрічі кваліфікації до чемпіонату Європи-2021 проти Угорщини.

Айнарс Багатскіс

Айнарс Багатскіс

ФІБА

"Ми дуже багато мазали. Скільки разів ми мазали з-під щита? Багато разів. Дуже сумно. Ми дякуємо уболівальників у Запоріжжі, це була прекрасна атмосфера. Вибачте. Можу тільки сказати, що це частина баскетболу. Це, напевно, нерозумно звучить, але все це було погано", - заявив латиш на прес-конференції.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Особа
Айнарс Багатскіс
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з баскетболу
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