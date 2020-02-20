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20 лютого • оновлено в 23:32
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Багатскіс прокоментував перемогу збірної України над Австрією в відборі до Євробаскету-2021

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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував перемогу над Австрією в кваліфікації до чемпіонату Європи-2021.

Айнарс Багатскіс

Айнарс Багатскіс

ФІБА

"Як ви знаєте, лідер наших суперників Махлабашіч не зміг зіграти в цій грі. Це змінило все. Тому що він завжди набирає багато очок. Нам вдалося нейтралізувати вміння суперника кидати триочкові. Ми зіграли в другій половині більш упевнено, ніж у першій. Австрія – дуже небезпечна команда, і я їй бажаю удачі в турнірі. Думаю, ми повністю контролювали гру. Десь із третьої хвилини і до її кінця", – заявив латвійський фахівець на пресконференції

Новини
Суперник України втратив лідера перед матчем у відборі Євробаскету-2021

Свій наступний поєдинок збірна України з баскетболу в рамках кваліфікації до Євробаскет-2021 проведе 23 лютого проти Угорщини. Початок матчу в запорізькому Палаці спорту "Юність" о 18:00.

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три кращі команди з групи.

Вирішальна стадія пройде відразу в чотирьох країнах – Німеччині (Берлін, Кельн), Чехії (Прага), Грузії (Тбілісі) та Італії (Мілан).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина в відборі на Євробаскет-2021.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Особа
Айнарс Багатскіс
Місце
Австрія Грац
Тег
Збірна України з баскетболу
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