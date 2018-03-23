13-річний баскетбольний вболівальник з Черкас виграв 93000 одним неймовірним кидком

13-річний черкащанин Максим Грицьків виграв неймовірний джекпот від Федерації баскетболу України та ТМ "Парі-Матч" - 93000 гривень. Юний фанат, який придбав квиток онлайн на гру "Мавп" проти "БІПИ", потрапив з центру майданчика.

Хлопець був передостаннім учасником конкурсу і приголомшив усіх присутніх своїм бажанням перемогти і своєю точністю. Цей тринадцятирічний хлопець займається баскетболом в школі "Черкаських Мавп" і виступає за команду "Черкаські Мавпи-04".

Джекпот в Черкасах ріс ще з минулого сезону. За правилами змагань в разі неточних спроб сума зростала з кожним матчі на 3000 гривень. Сьогодні вона виросла до 93 тисяч.

Цікаво, що хлопчик кілька порушив правила конкурсу та на кілька сантиметрів заступив за центральну лінію. Але за рішенням президента ФБУ Михайла Бродського цей кидок зарахували.

Нагадаємо, що 10 березня харківський уболівальник виграв 20 тисяч грн кидком з центру поля.