Девін Хейні (22-0, 14 КО) завдав поразки російському боксеру Зауру Абдулаєву (11-1, 7 КО) і став офіційним претендентом на пояс WBC в легкій вазі, яким володіє Василь Ломаченко.

Поєдинок в Нью-Йорку завершився перемогою американського проспекту технічним нокаутом після того, як непереможний росіянин відмовився виходити на 5-й раунд.

В одному з попередніх 3-хвилинок 24-річний житель Єкатеринбурга пропустив жахливий удар в голову.

Новини Ломаченко має намір відмовитися від чемпіонського бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко завоював вакантний пояс WBC, перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

13 квітня українець успішно захистивши титулу WBA і WBO в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

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