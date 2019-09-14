Девін Хейні (22-0, 14 КО) завдав поразки російському боксеру Зауру Абдулаєву (11-1, 7 КО) і став офіційним претендентом на пояс WBC в легкій вазі, яким володіє Василь Ломаченко.
Поєдинок в Нью-Йорку завершився перемогою американського проспекту технічним нокаутом після того, як непереможний росіянин відмовився виходити на 5-й раунд.
В одному з попередніх 3-хвилинок 24-річний житель Єкатеринбурга пропустив жахливий удар в голову.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Василь Ломаченко завоював вакантний пояс WBC, перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.
13 квітня українець успішно захистивши титулу WBA і WBO в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).
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