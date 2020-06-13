Алієв покликав в київське "Динамо" Кокоріна

Знаменитий у минулому динамівець Олександр Алієв покликав в київський клуб російського форварда Олександра Кокоріна.

Таким чином Алієв відреагував на слова росіянина про те, що він готовий покинути "Сочі" і перейти в будь-який інший клуб.

"Якщо ти говориш, що відкритий для будь-яких пропозицій, то давай до Києва. Якщо що, я Ігорю Михайловичу подзвоню - скажу про тебе. Хоча б з тобою друге місце займуть. А то вони зараз йдуть на третьому, на четвертому. Підеш в "Динамо"?" – запитав Алієв жартома в прямому ефірі з Кокоріним.

У відповідь російський гравець погодився переходити тільки за компанію з Алієвим

"Піду тільки з тобою. Ти не все покажеш, розкажеш Я в плані по місту. Куди можна сходити..." – з посмішкою сказав Кокорін.

"Ну це навіть не обговорюється. Тут такі шикарні ресторани", – моментально відреагував Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018 го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

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