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24 грудня • оновлено в 13:26
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З'явився точний прогноз погоди в Україні на Різдво

1.8т
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На католицьке Різдво, яке відзначають 25 грудня, в Україні очікується тепла погода. Водночас прогнозуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Знову "спека": синоптикиня дала несподіваний прогноз на Новий рік-2020

"25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня очікується +3...+8 градусів, на півдні +7...+12", – зазначила синоптикиня.

З'явився точний прогноз погоди в Україні на Різдво

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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