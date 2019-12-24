З'явився точний прогноз погоди в Україні на Різдво

На католицьке Різдво, яке відзначають 25 грудня, в Україні очікується тепла погода. Водночас прогнозуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня очікується +3...+8 градусів, на півдні +7...+12", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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