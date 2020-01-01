З'явився точний прогноз погоди на Різдво в Україні

Погода в Україні на Святвечір та Різдво порадує свіжим морозним повітрям та мінімальною кількістю опадів.

Як зазначила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, до кінця поточного тижня країну наздоженуть дощі та мокрий сніг, максимальна кількість яких очікується вже 4 та 5 січня. А от 6 січня, на Святвечір та Різдво, опади припиняться.

"Температура повітря 6-7 січня знизиться до невеликих та помірних морозів. А, отже, ходити колядувати у теплих хустках та шапках буде – якраз", – зазначила синоптикиня.

Погода на Різдво в Україні Наш день

Новини Синоптики дали точний прогноз погоди в Україні до кінця новорічного тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко уточнила прогноз погоди на четвер, 2 січня. Температура повітря опуститься нижче нуля.

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