"З'явиться "ХНР": Цимбалюк вгамував Росію через Донбас

Росія зможе розповідати Україні про необхідність визнання терористичних "Л/ДНР" тільки тоді, коли на її території з'явиться власна "Хабаровська народна республіка".

Адже Україна – це унітарна держава, яка може мати у своєму складі тільки області, а не якісь псевдореспубліки. Таку жорстку відповідь окупантам озвучив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Всі ці їхні шури-мури за столом переговорів – це все для того, щоб змусити Україну піти на крок, який недопустимий у принципі. Щоб ми визнали "лугандонію". Такого бути не може! Ось ці території окуповані можуть називатися по-різному. Зараз їх називають абревіатурами з трьох літер. Але це можливо тільки у складі України", – наголосив він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"У нас може бути Донецька область, Луганська, Київська, Львівська, Харківська. Може бути Автономна Республіка Крим. Але не "народні" республіки. Я вважаю, що питання і визнання цих "НР" можливе винятково після того, як з'явиться "ХНР". Звичайно, не "Харківська народна республіка", а, наприклад, Хабаровська. Коли вони самі в такій системі координат поживуть, тоді нас нехай вчать чомусь", – вгамував Цимбалюк росіян, які претендують на українські території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна у прагненні розвалити Російську Федерацію. Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії.

Також вона висловила думку, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації.

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