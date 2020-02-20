З'явилося відео з літака з евакуйованими з Уханя українцями

До літака з евакуйованими з Уханя українцями, який сів у "Борисполі" на дозаправку, зайшли медики, щоби влаштувати додаткову перевірку стану людей.

Відео зняв один із пасажирів, який перебуває на борту лайнера. Кадри були опубліковані в Telegram. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

На відео видно людей у масках, які працюють на борту. Після дозаправки літак має вирушити в аеропорт Харкова.

Фото з літака з українцями

Фото з літака з українцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак не міг сісти в Харкові через погодні умови. Після посадки людей повезуть у Нові Санжари на Полтавщину.

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