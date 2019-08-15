З'явилося відео гучної репетиції маршу Зеленського до Дня Незалежності

На аеродромі заводу "Антонов" у Києві в четвер, 15 серпня, відбулася перша репетиція ходи до Дня Незалежності України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автобуси з військовими почали заїжджати на територію "Антонова" о 6:30 ранку. Репетиція параду на злітній смузі для українських військових стала традицією, яка залишається, незважаючи на те, що параду цього року не буде.

Марш до Дня Незалежності Instagram Алана Бадоєва

Відзначається, що військові, поліцейські і рятувальники згрупувалися в так звані коробки. Режисерами дії за дорученням президента України Володимира Зеленського стали Алан Бадоєв і Олена Коляденко.

"По-перше, не буде техніки. Це менше мілітаристське дійство буде. Передбачена також музична частина", – розповів деталі Бадоєв. За словами режисера, захід буде істотно відрізнятися від параду.

Дві години на аеродромі репетирували ходьбу стройовим кроком, підняття прапора і спів Гімну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, як пройде День Незалежності в Києві.

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