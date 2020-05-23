Головна Новини
23 травня • оновлено в 11:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

З'явилися потужні кадри з українськими морськими піхотинцями

1.8т
Читати матеріал російською

У суботу, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. В це професійне свято в мережі опублікували відео з українськими військовими.

Запис з'явилася на Facebook сторінці 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

"Ми змогли! Ми не сумнівалися! Дайте нам ворога!" – йдеться в описі до відео.

ЗСУ

ЗСУ

Також командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав з Днем морської піхоти.

"У березні 2014 року ви одними з перших зустріли так звану гібридну війну і в умовах потужного інформаційно-психологічного впливу продемонстрували стійкість і відвагу, залишилися вірними Військовій присязі і не зрадил українському народу", – йдеться в повідомленні.

Наєв також вшанував пам'ять морських піхотинців, які віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок щодо захисту України.

"Ви – там, де найважче, де потрібні стійкість, швидкість і рішучість. Дякую вам за відвагу і героїзм, за те, що залишаєтеся "Вірними завжди!". Бажаю вам і вашим родинам благополуччя і міцного здоров'я. Нехай кулі вас обходять, а поруч завжди буде надійне плече бойового побратима. Слава Україні! Разом переможемо!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали видовищні фото і відео роботи воїнів Сухопутних військ ЗСУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги