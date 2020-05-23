З'явилися потужні кадри з українськими морськими піхотинцями

У суботу, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. В це професійне свято в мережі опублікували відео з українськими військовими.

Запис з'явилася на Facebook сторінці 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

"Ми змогли! Ми не сумнівалися! Дайте нам ворога!" – йдеться в описі до відео.

ЗСУ

Також командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав з Днем морської піхоти.

"У березні 2014 року ви одними з перших зустріли так звану гібридну війну і в умовах потужного інформаційно-психологічного впливу продемонстрували стійкість і відвагу, залишилися вірними Військовій присязі і не зрадил українському народу", – йдеться в повідомленні.

Наєв також вшанував пам'ять морських піхотинців, які віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок щодо захисту України.

"Ви – там, де найважче, де потрібні стійкість, швидкість і рішучість. Дякую вам за відвагу і героїзм, за те, що залишаєтеся "Вірними завжди!". Бажаю вам і вашим родинам благополуччя і міцного здоров'я. Нехай кулі вас обходять, а поруч завжди буде надійне плече бойового побратима. Слава Україні! Разом переможемо!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали видовищні фото і відео роботи воїнів Сухопутних військ ЗСУ.

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