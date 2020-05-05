Сусіди 75-річної Валентини Підвербної з Чернігова, яка стала найстарішою мамою в Україні, дорікають в грубій та неповажній поведінці, а також нецензурній лайці у присутності дочки.

Чиновники ж вважають, що їй можна закидати тільки надлишкову материнську турботу про дитину, пише "КП в Україні".

Як живе найстаріша мама в Україні kp.ua

Видання зазначає, що питання почалися, як тільки жінка виписалася з пологового будинку. Вона брала фінансову допомогу, проте геть відмовлялася пускати на поріг журналістів, благодійників, а також соціальних працівників та медиків.

Сусіди, яким вдалося побувати у неї в квартирі, розповіли про бруд і сморід там.

Свою дочку Анну-Марію жінка вивозила на прогулянку в повністю закритій колясці, вона категорично уникала спілкування з іншими матерями і дітьми. У місті почали поширюватися чутки про те, що дочка живе розумово відсталою, німою та хворою.

У службі у справах дітей Чернігівської ОДА заявили, що ця сім'я є непростою, проте є набагато складніші випадки.

"Валентина Підвербна гіпертрофовано любить дочку, але це не привід, щоб відбирати у неї дитину. Дівчинка вчасно пішла до школи, перебуває під наглядом лікарів. За мамою і дочкою дивляться соціальні служби, сім'я на постійному контролі у місцевої влади", – розповіли чиновники.

Анна-Марія (в центрі) в школі вчиться непогано cheline.com.ua

Також регулярно надходять скарги, що жінка використовує дочку в корисливих цілях, проте в поліції уточнили, що єдина заява про те, що Підвербна може займатися жебрацтвом була в 2013 році.

Очільниця Новозаводської районної ради Тетяна Кузнєцова-Молодча розповіла, що вони кожного разу пишуть правоохоронцям запит з метою перевірити факти, але отримують відповідь, що вони не підтверджуються.

"Ось і зараз написали, а також зробили запит в школу, щоб дізнатися, як з дівчинкою організовано дистанційне навчання", – розповіла вона.

Кузнєцова-Молодча зазначила, що навчання допомогла дівчинці соціалізуватися, хоча були побоювання, що мама стане цьому заважати. Привівши Анну-Марію у перший клас, Валентина категорично заявила, що сидітиме поруч з дочкою на уроках. З великими труднощами вдалося вмовити її чекати змін в коридорі.

"На дівчинку в школі скарг немає. Хіба тільки говорять про її гіперактивність. Батьки скоріше скаржаться на маму, що вона набридає вчителям. Анна-Марія навчається непогано, у неї явні здібності до математики, добре даються гуманітарні предмети. Є проблеми з письмом, але, думаємо, це пройде. За рекомендацією педагогів мама водила дівчинку на гуртки, але вибирає їх вона на свій розсуд. Наприклад, хоче, щоб дочка малювала, хоча дівчинці точно більше б підійшли танці", – розповіла очільниця райради.

Кузнєцова-Молодча додала, що недавно жінці допомогли придбати нові меблі, проте в квартиру вона все одно нікого не пускає, але часто приходить до неї на прийом.

"Я знаю, що мама купує для дочки тільки найякісніші продуті – строго стежить, щоб не було штучних барвників, добавок і ГМО, одягає дівчинку в нові речі тільки з натуральних волокон. Уклала договір з сімейним лікарем, хоча як і раніше не довіряє медикам. Коли у Анни-Марії піднялася температура, вона зателефонувала мені. Я надіслала автомобіль, щоб дівчинку відвезли на огляд до лікарні", – розповіла чиновниця.

Як живе найстаріша мама в Україні cheline.com.ua

При цьому місцеві жителі не так райдужно все описують. Одна з мешканок Чернігова Валерія Шашенок розповіла, що жінка поводиться дуже дивно: вони з дочкою можуть витріщатися на оточуючих, голосно їх обговорювати. Дівчинка вільно може попросити у перехожих гроші.

Також сусіди Валентини незадоволені тим, як грубо і зневажливо вона себе веде. Жителі міста кажуть, що нецензурна лайка є звичайною справою для пенсіонерки, а дочка за нею повторює.

"Минулого літа була свідком сцени в тролейбусі: дівчинка голосно розмовляла, і одна з пасажирок зробила зауваження Валентині. У відповідь – потік такої лайки. Я не раз спостерігала, як Підвербна гуляла з дівчинкою в районі проспекту Миру. Із закутаного малятка просто піт градом лився. Знайомі говорили мамі, що Анна одягнена занадто тепло, але Валентина тільки матюкалася. Правда, речі на дівчинку були нові, добротні. І на адресу дочки вона ніколи не сварилася – тільки на оточуючих", – зазначила ще одна городянка Оксана Володимирівна.

За словами чернігівчанки Наталії Борздій, зараз до жінки ходить багато волонтерів, вона приймає допомогу від них: "Люди, які ближче Валентину знають, кажуть, що зараз у неї вдома порядок. Навіть посуд дорогий фірмовий є".

Жінка вважає, що просити чиновників відбирати дочка у матері не варто, тому що дівчинці від цього легше не стане, а Валентина все-таки не алкоголічка і не б'є дочку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валентина Підвербна народила дочку в 2011 році у віці 66 років, ставши вже на той час найстаршою матір'ю в Україні.

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