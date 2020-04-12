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12 квітня • оновлено в 12:48
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Зворушливе фото вогнеборців із Чорнобиля вразило мережу

3.2т
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У мережі з’явилося багатостраждальне і водночас дуже зворушливе фото рятувальників, котрі нині борються із пожежами у Чорнобильській зоні.

Знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Влад Антонов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Рятівники, котрі гасять пожежу в Чорнобильській зоні", – коротко написав він.

Зворушливе фото вогнеборців із Чорнобиля вразило мережу

На кадрі видно втомлених вогнеборців, котрі "присіли" відпочивати біля пожежного авто. Водночас декілька з настільки знесилені, що навіть заснули просто лежачи на траві.

"Я вдячна цим хлопцям. Дякую!", "Хлопці дихають радіацією через безголових людей", – коментують українці.

Зворушливе фото вогнеборців із Чорнобиля вразило мережу

Facebook/Влад Антонов

Зворушливе фото вогнеборців із Чорнобиля вразило мережу

Facebook/Влад Антонов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Чорнобиль
Тег
пожежа
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Сколько лет этим пожарным машинам?
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