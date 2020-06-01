Судиться з сусідами і б'є сапкою по голові: з'явилися деталі скандалу з учителькою на Сумщині, яка брала дітей у "заручники"

Її сусідка розповіла, що від педагогині страждають не тільки школярі, а й односельці

У Шостці Сумської області знову звільнили вчительку, яка брала "в заручники" дітей школи №6, цього разу – за власним бажанням. Як з'ясувалося, страждають від неї не тільки учні, а й сусіди. Педагогиня влаштувала їм справжню "війну" – постійно пише на них заяви в органи й навіть нападає.

Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після обурення батьків педагогиню попросили звільнитися

Півтора року тому вчителька Ніна Кобизька потрапила в скандал через те, що не хотіла проходити атестацію в школі №6 міста Шостки й закрилася з учнями в класі. Звільняти дітей довелося поліції. У дітей почалася паніка, а декому навіть знадобилася медична допомога.

Після скандалу педагогиню звільнили. Але 72-річна Кобизька весь цей час судилася і виграла позови. У школі її відновили, також їй повинні виплатити понад 100 тис. грн компенсації.

Ніна Кобизька ТСН

Однак після її повернення батьки підняли паніку, записали відеозвернення й пішли до органів освіти. В результаті педагогиню попросили звільнитися за власним бажанням.

Як з'ясував OBOZREVATEL, страждають від дій вчительки не лише діти, а й її сусіди в селі Клишки, де вона проживає.

Не сподобалося дерево в сусідньому дворі

Як розповіла нам сусідка вчительки Аліна Сергєєва, 20 років Ніна Кобизька мучить їх своїми заявами до різних органів.

"Вона часом по три рази на тиждень подає заяви – то дільничному, то в поліцію. Цей будинок у нас як дача, зараз ми не там живемо, але сусіди кажуть, що знову прийшла повістка. А нещодавно вона подала на нас до суду, їй не сподобалося дерево в нашому дворі, Кобизька зажадала його спилити. Суд був не в нашому місті, ми про це не знали, але ось тепер прийшов документ із сільради, що за рішенням суду ми зобов'язані прибрати дерево у дворі", – зазначила Аліна.

Діти були налякані Скрин відео

Вдарила жінку сапкою

Крім цього, 16 років тому вчителька примудрилася вдарити сусідку, маму Аліни Сергєєвої, сапкою по голові.

"У лікарні маму приймати не хотіли, ми рази три або чотири викликали швидку. Тільки коли вже мій батько звернувся до мера, тоді її госпіталізували. Але вже на десятий день маму викинули з лікарні. Я не знаю, чому так відбувається, чому всі йдуть у неї на поводі. Кажуть, що син у неї нібито прикордонник, ми його тут і не бачимо. З нею взагалі ніхто не спілкується, вона і з іншими сусідами вже п'ять років судиться", – говорить Сергєєва.

У разі, коли сусіди починають просити знайти управу на вчительку й до неї приходять поліцейські або представники сільради, то її чоловік зачиняє будинок і говорить, що нікого немає.

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