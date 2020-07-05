Звільнення Слов'янська та Краматорська: українці згадали історичний день 2014-го. Фото та відео

У неділю, 5 липня, в Україні відзначається шоста річниця визволення міст Слов'янська та Краматорська від російських загарбників.

До визначної дати українці заповнили стрічки в соцмережах історичними фото перших перемог наших захисників. OBOZREVATEL також пропонує свої читачам згадати, як це було.

День, що увійшов в новітню історію

Найяскравіша подія 5 липня 2014 року, що запам'яталася українцям найбільше, – це встановлення бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов'янська українського державного прапора. Ці кадри облетіли чи не увесь світ.

Встановлення українського прапора у Слов'янську Twitter "Слов'янськ"

Український прапор майорить над міськрадою звільненого міста Twitter "Слов'янськ"

Встановлення прапора після деокупації Twitter "Слов'янськ"

Того ж дня передові сили НГУ увійшли і до Краматорська. В авангарді були розвідники та сапери, а вже за ними рушили інші військові підрозділи.

Радісному дню звільнення зазначених міст передували три виснажливих місяці під ворожою окупацією. Однак захисники України змусили ворога відступити і ганебно покинути величезні арсенали російської зброї.

Колона ЗСУ заходить у Краматорськ Twitter "Скажений Оскар"

Звільнення Краматорська у 2014 році Twitter "Скажений Оскар"

Мешканці Краматорська зустрічають визволителів Twitter "Скажений Оскар"

Переможні бої

Доказом звитяги українських воїнів є архівне відео перших боїв за Слов'янськ. Унікальні кадри були зняті у триплекс БТРа захисників.

Героям довелося вести багатогодинний бій з найманцями з банди Гіркіна під час передисклокації з аеродрому Краматорська в базовий табір "Луна" в місті Ізюм.

В результаті воїни зуміли дати відсіч російським окупантам, однак у тому бою загинули офіцери СБУ Руслан Лужевський, Олександр Аніщенко (Герої України), а також прапорщик НГУ Віктор Долинський (кавалер Ордену "За мужність" 3 ступеня).

Разом з тим, терористи "ДНР" зазнали ще нищівніших втрат від рук воїнів ЗСУ, НГУ і СБУ. "Завдали серйозних втрат, бо більш ніж 40 осіб "200" і близько 100 поранених. Морг був заповнений, у них був шок. Є висловлювання Гіркіна, що це для них було маленьке "пекло", – згадував екскомандувач НГУ Юрій Аллеров.

Липень 2014 року в Краматорську Twitter MADSTREKOZA

Міста миру та спокою

Про історичну дату у новітній історії України згадали багато відомих українців та звичайних громадян, які діляться спогадами та архівними кадрами тих подій.

Так, зі словами вітань до мешканців звільнених міст звернувся командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв, зазначивши, що події 5 липня 2014 року почали нову сторінку їхнього життя.

"Звільнення цих стратегічно важливих міст від тривалої облоги відбулося після майже трьох місяців бойових дій на Донбасі. Але воно стало черговою перемогою наших Збройних сил над кремлівськими найманцями, що залишили по собі величезні арсенали зброї російського виробництва", – пригадав Наєв.

"Саме з цього дня у визволених містах почалося мирне життя, а ви стали відчувати себе вільними громадянами України. І я щиро впевнений, що ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати на нашу з вами рідну землю", – запевнив він.

Крім того командувач ОС ЗСУ висловив співчуття рідним і близьким українських воїнів і місцевих мешканців, які поклали своє життя за незалежність України, а також подякував тим, хто продовжує боронити рідну землю.

Колишній начальник штабу ВДВ ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у звільненому Слов'янську Facebook Валентини Коваленко

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто відвідав звільнені міста та привітав їх мешканців та захисників із урочистим днем.

"Жахливо усвідомлювати, що тоді, у 2014 році, протягом трьох місяців бойовики тримали в заручниках мешканців окупованих міст. Проросійські терористи цинічно прикривалися мирним населенням, і нашим воїнам доводилося ціною власних життів робити все можливе, щоб уберегти місцевих жителів", – написав він на своєму Telegram-каналі.

"І тому сьогодні я з особливою гордістю дивився на трьох маленьких українців, які народилися в день, коли над чотирма містами українського Донбасу (маються на увазі ще Дружківка та Костянтинівка. – Ред.) знову замайорів синьо-жовтий прапор. Адже, дивлячись на них, я бачу майбутнє України. Я вірю у майбутнє, де на всій українській землі панує мир та добробут. Разом ми обов’язково переможемо! Слава Україні!" – зазначив очільник уряду.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поділився на своїй сторінці у Twitter особливим фото, зробленим вранці після звільнення Слов'янська.

"Сьогодні день визволення Слов'янська! Українського міста, вже 6 років – без окупантів і всякої нечисті. На фото 2014-го – вранці після дня. В асфальті, поруч зі зрешеченою кулями стелою, – нерозірвані міни. Ми дуже втомлені та щасливі!" – написав глава МВС.

Ранок після звільнення Слов'янська Twitter Арсена Авакова

Подібними дописами та фото рясніють і сторінки пересічних українців у соцмережах. У них вони дякують своїм Героям сучасності та захоплюються їхнім подвигом.

"Сьогодні – 6-та річниця звільнення міста від російсько-терористичних військ. Це справжній другий день народження! Все буде Україна!", "5 липня 2014-го року було звільнено Краматорськ від російських "іхтамнєтов" та колаборантів. Доземний уклін всім, хто боронив і боронить українську землю! Героям Слава!", "В цей день у 2014 році в ці українські міста прийшов мир та спокій. Слава Україні!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали про історичні кадри звільнення міста Маріуполя від російських загарбників 13 червня 2014 року. Цю операцію тоді провів батальйон "Азов".