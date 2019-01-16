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Звільнення полонених моряків ВМСУ: озвучено прогноз

4.6тЧитати матеріал російською

На засіданнях 15 і 16 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, захоплених у Чорному морі, до кінця квітня. Так країна-агресор знову закрила питання про обмін військовополонених на своїх громадян, які відбувають покарання в Україні, на невизначений термін.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони оцінюють перспективи такого кроку з боку Кремля і чи вірять в його реальність.

Згідно з підсумками проведеного опитування, 56% вірять в те, що Росія погодиться обміняти українських моряків, проте дуже нескоро.

Разом з тим, 20% респондентів вважають, що цього не станеться, оскільки у Путіна інші плани на військових ВМСУ.

Полонені моряки ВМС

Полонені моряки ВМС

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Ще 17% учасників опитування дивляться на ситуацію з оптимізмом і впевнені, що українських Героїв обов'язково обміняють за підтримки Заходу.

Найменша кількість опитаних, 7%, думають, що обмін вдасться лише в тому випадку, якщо Україна піде на певні поступки Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріобмін полоненимиопитування Обозревателя
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Пигин Макс
Пигин Макс
О каких военнопленных скулят всё время хохлы? Разве Хохляндия объявила кому-то войну?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Анонсировали, помнится, ещё великие походы к мосту, но, похоже, команду желающих найти не могут. Ведь может и не повезти как в первый раз, что все живы после 1200 то крупнокалиберных снарядов.
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1
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У порошенки спрашивайте сколько он еще убъет, а сколько в тюрьму отправит.
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