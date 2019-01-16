Звільнення полонених моряків ВМСУ: озвучено прогноз

На засіданнях 15 і 16 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, захоплених у Чорному морі, до кінця квітня. Так країна-агресор знову закрила питання про обмін військовополонених на своїх громадян, які відбувають покарання в Україні, на невизначений термін.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони оцінюють перспективи такого кроку з боку Кремля і чи вірять в його реальність.
Згідно з підсумками проведеного опитування, 56% вірять в те, що Росія погодиться обміняти українських моряків, проте дуже нескоро.
Разом з тим, 20% респондентів вважають, що цього не станеться, оскільки у Путіна інші плани на військових ВМСУ.
Полонені моряки ВМС
Ще 17% учасників опитування дивляться на ситуацію з оптимізмом і впевнені, що українських Героїв обов'язково обміняють за підтримки Заходу.
Найменша кількість опитаних, 7%, думають, що обмін вдасться лише в тому випадку, якщо Україна піде на певні поступки Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна висунула Росії вимогу про термінові переговори щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії припустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
Рішеннями від 15 і 16 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам, захопленим у полон у Чорному морі, ще на три місяці.
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