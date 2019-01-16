Звільнення полонених моряків ВМСУ: озвучено прогноз

На засіданнях 15 і 16 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, захоплених у Чорному морі, до кінця квітня. Так країна-агресор знову закрила питання про обмін військовополонених на своїх громадян, які відбувають покарання в Україні, на невизначений термін.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони оцінюють перспективи такого кроку з боку Кремля і чи вірять в його реальність.

Згідно з підсумками проведеного опитування, 56% вірять в те, що Росія погодиться обміняти українських моряків, проте дуже нескоро.

Разом з тим, 20% респондентів вважають, що цього не станеться, оскільки у Путіна інші плани на військових ВМСУ.

Полонені моряки ВМС

Ще 17% учасників опитування дивляться на ситуацію з оптимізмом і впевнені, що українських Героїв обов'язково обміняють за підтримки Заходу.

Найменша кількість опитаних, 7%, думають, що обмін вдасться лише в тому випадку, якщо Україна піде на певні поступки Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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