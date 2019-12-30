"Не можна дивитися без сліз": звільнений із полону боєць ЗСУ зробив відверте зізнання

Військовослужбовець Кім Дуванов, який 29 грудня був звільнений в результаті великого обміну, розповів, що його побратими залишилися в полоні у терористів "ДНР".

Своїми переживання чоловік поділився після прибуття в аеропорт "Бориспіль", пише ТСН.

"Живий. Але є такі, кого не відпустили. Дуже шкода, що так вийшло. Вони дуже сподівалися, дуже чекали. Уявіть, коли останні три доби нас збирали. Уявіть, що відчували люди, які чекали на обмін, які просиділи там довше, ніж я. На них неможливо дивитися без сліз", – розповів військовий.

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Сам Дуванов пробув у полоні більше семи місяців. Він був захоплений терористіамина блокпосту під Донецьком, куди випадково заїхала вантажівка українських військових.

Разом із Дувановим бойовики відпустили військових Олександра Геймура і Бориса Пундора, які брали участь у фатальний поїздці.

Кіма Дуванова звільнили з полону "ДНР" Фото Віталія Саранцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнена з полону українка Олена Сорокіна вразила мережу патріотичним вбранням і дала зворушливий коментар.

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