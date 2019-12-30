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30 грудня • оновлено в 16:52
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/ Суспільство

Звільнених українців доставили в "Феофанію": лікарі розповіли про проблеми

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Звільнені з полону "Л/ДНР" українці отримали посттравматичні стресові розлади.

Про це розповів заступник головного лікаря "Феофанії" Андрій Строкань, куди прибули 63 колишніх бранців, передає "Громадське".

Він зазначив, що українці пройшли медичне обстеження і зараз знаходяться під наглядом психологів. Лікар додав, що більшість людей залишаться в лікарні протягом новорічних свят. Лише деякі пацієнти поїдуть додому на день-другий, а потім знову повернуться до лікарні.

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Строкань акцентував, що серед експолонених немає критичних пацієнтів. Деякі з них потребують стоматологічної допомоги.

Відзначається, що пацієнти лежать в палатах по двоє, до них пускають родичів. Лікують їх за державні гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

Після обміну в Росії зажадали, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
Феофанія
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Мир Миру
Мир Миру
Здоров"я вам, хлопці :-)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У них стресс от осознания того, что российских войск на Донбассе нет, и убивали они мирных граждан, украинцев!
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
А когда они на Доннбасс убивать ехали у них стрессовых расстройств не было?
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