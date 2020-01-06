Звільнені українці закликали відпустити в'язнів Кремля: потужне відеозвернення

Звільнені з російського полону українці закликали світове співтовариство посприяти звільненню інших політв'язнів, яких утримує Росія.

Відеозвернення англійською мовою опублікували на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Українці закликали тиснути на Кремль, щоб домогтися звільнення бранців, які знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях.

"У цю пору року всі говорять про новорічні резолюції, і ми теж. Дозвольте нам поділитися однією історією з вами. Близько 100 громадян України, які незаконно ув'язнені в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Наша новорічна резолюція – зробити все можливе, щоб наші люди повернулися додому, і ми дійсно потребуємо вашої підтримки! " – йдеться в повідомленні.

На записі присутні Роман Сущенко, Артур Панов, Микола Карпюк, Олексій Сізоновіч і Володимир Балух.

"Дорогі друзі Україна, я закликаю вас продовжувати тиснути на російську владу до звільнення всіх українських політичних в'язнів. Я вірю в вас", – зазначив Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л / ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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