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6 січня • оновлено в 14:49
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Звільнені українці закликали відпустити в'язнів Кремля: потужне відеозвернення

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Звільнені з російського полону українці закликали світове співтовариство посприяти звільненню інших політв'язнів, яких утримує Росія.

Відеозвернення англійською мовою опублікували на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Українці закликали тиснути на Кремль, щоб домогтися звільнення бранців, які знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях.

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"У цю пору року всі говорять про новорічні резолюції, і ми теж. Дозвольте нам поділитися однією історією з вами. Близько 100 громадян України, які незаконно ув'язнені в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Наша новорічна резолюція – зробити все можливе, щоб наші люди повернулися додому, і ми дійсно потребуємо вашої підтримки! " – йдеться в повідомленні.

На записі присутні Роман Сущенко, Артур Панов, Микола Карпюк, Олексій Сізоновіч і Володимир Балух.

"Дорогі друзі Україна, я закликаю вас продовжувати тиснути на російську владу до звільнення всіх українських політичних в'язнів. Я вірю в вас", – зазначив Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л / ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін валют
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України військовополонені
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Другими словами - "Дави рагулей, бл...!"
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
A закрыть тайные тюрьмы СБУ, о которых в докладе ООН говорится, прекратить государственную поддержку нацизма, они случайно не призвали? Дбть!
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