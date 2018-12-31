Тимошенко звернулася до українців з нагоди Нового року та Різдва Христового

Український політик Юлія Тимошенко з нагоди Нового року та Різдва Христового записала відеозвернення до українців.

За її словами Україна вже прожила найважчі та найскладніші роки в історії, повідомляється на сайті політсили.

Публікуємо повний текст звернення:

Зазвичай ми чекаємо від нового року оновлення, здійснення мрій, реалізації планів та задумів.

Але зараз у нас дуже непрості часи. На жаль, проблеми приходять до нас значно частіше, ніж радість та спокій.

Тож сьогодні я хочу попросити вас: незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ваші справедливі нарікання, вірте, будь ласка, вірте в краще – в мирний та успішний завтрашній день.

Бо надія і віра – це дуже важливо! Людина, яка не опустила рук, не здалася – це сильна людина! Ви саме такі – сильні.

Ваша віра – не марна! Наступний рік – дуже важливий. Це рік справжніх змін.

Я переконана, що ми вже прожили найважчі й найскладніші роки в історії нашої Незалежності. Далі – неодмінно стане краще. Ми, українці, заслужили право жити в мирі й бути щасливими. Весна переможе, і відразу ми почнемо будувати нову, справедливу, успішну країну і нове гідне життя для кожного.

Уже зовсім скоро ми наведемо лад у власному домі, побудуємо ту омріяну, багату й красиву Україну, якої всі ми з вами варті.

Я пропоную розпочати новий рік з єдності, з відновлення нашої любові один до одного. Нам дуже цього бракує. Поки кожен із нас сам по собі й проти всіх – нам страшно, ми ослаблені, ми самотні. Коли ми єдині – ми сильні й непереможні. У єдності нас ніколи й нікому не здолати.

І ще одне… Давайте обов’язково пам’ятати кожного дня і кожної миті: що ми, українці, – найкращі у світі! Це дасть нам ту непереборну силу, яка допоможе пройти будь-які випробовування, здолати будь-які перешкоди і, головне, – відновити мир.

Я від усього серця бажаю: хай прийде щастя в наші оселі, хай знову запанує мир та злагода, хай здійсняться наші найзаповітніші мрії.

Хай допомагає нам усім Господь!

У новому році ми будемо жити інакше! Я в це вірю!

З Новим роком та світлим Різдвом Христовим!

Слава Україні!