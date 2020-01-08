"Зустрічати нікого": в "Борисполі" чоловік, чекаючи дружину з Ірану, дізнався від журналістів про трагедію

У середу, 8 січня, в аеропорту "Бориспіль" перебували люди, які не знали, що літак рейсу Тегеран – Київ розбився після вильоту.

Про це у Facebook повідомив журналіст Володимир Рунець.

"Рейс із Тегерана зустрічали двоє осіб. На табло ще світилося "в дорозі", і вони стояли й чекали, не розуміючи, чому приїхали телевізійники. Чоловік дізнався, що зустрічати вже нікого, коли почув, що розповідає журналістка в прямому ефірі", – розповів він.

Також журналіст Андрій Павловський опублікував у своєму Telegram-каналі фото чоловіка, що плаче, який приїхав у аеропорт зустрічати свою дружину.

Чоловік зустрічав дружину з Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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