"Зустрічати нікого": в "Борисполі" чоловік, чекаючи дружину з Ірану, дізнався від журналістів про трагедію

У середу, 8 січня, в аеропорту "Бориспіль" перебували люди, які не знали, що літак рейсу Тегеран – Київ розбився після вильоту.
Про це у Facebook повідомив журналіст Володимир Рунець.
"Рейс із Тегерана зустрічали двоє осіб. На табло ще світилося "в дорозі", і вони стояли й чекали, не розуміючи, чому приїхали телевізійники. Чоловік дізнався, що зустрічати вже нікого, коли почув, що розповідає журналістка в прямому ефірі", – розповів він.
Також журналіст Андрій Павловський опублікував у своєму Telegram-каналі фото чоловіка, що плаче, який приїхав у аеропорт зустрічати свою дружину.
Чоловік зустрічав дружину з Ірану
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
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