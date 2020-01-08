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8 січня • оновлено в 14:49
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"Зустрічати нікого": в "Борисполі" чоловік, чекаючи дружину з Ірану, дізнався від журналістів про трагедію

18.3т
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У середу, 8 січня, в аеропорту "Бориспіль" перебували люди, які не знали, що літак рейсу Тегеран – Київ розбився після вильоту.

Про це у Facebook повідомив журналіст Володимир Рунець.

"Рейс із Тегерана зустрічали двоє осіб. На табло ще світилося "в дорозі", і вони стояли й чекали, не розуміючи, чому приїхали телевізійники. Чоловік дізнався, що зустрічати вже нікого, коли почув, що розповідає журналістка в прямому ефірі", – розповів він.

Також журналіст Андрій Павловський опублікував у своєму Telegram-каналі фото чоловіка, що плаче, який приїхав у аеропорт зустрічати свою дружину.

Чоловік зустрічав дружину з Ірану

Чоловік зустрічав дружину з Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • Також у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

  • У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Бориспіль
Теги
Авіакатастрофа розбився літак
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
А не треба літати літаками упиря Коломойського. Історія лохів нічого не вчить.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Лілія Лілія, ты идиотка
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