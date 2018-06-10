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ЗСУ приструнили терористів на Донбасі: "Л/ДНР" зазнали втрат

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За минулу добу, 9 червня, бойовики 30 раз порушили режим припинення вогню - двоє українських військових отримали поранення.

За інформацією штабу ООС, двоє окупантів знищено і п'ятеро поранені.

"Протягом ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося", - відзначили в прес-центрі.

Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї, ситуація залишалася контрольованою.

Тероорісти активізувалися на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Пісків і Опитного, і Новоселівки другої на Маріупольському напрямку.

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"Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога", - йдеться в звіті.

Також стало відомо, що так звана третя сила на окупованому Донбасі просунулася ще на 1 км і закріпилася на нових позиціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко розповів про успіх Об'єднаних сил на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
ООС
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