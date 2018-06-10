ЗСУ приструнили терористів на Донбасі: "Л/ДНР" зазнали втрат

За минулу добу, 9 червня, бойовики 30 раз порушили режим припинення вогню - двоє українських військових отримали поранення.

За інформацією штабу ООС, двоє окупантів знищено і п'ятеро поранені.

"Протягом ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося", - відзначили в прес-центрі.

Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї, ситуація залишалася контрольованою.

Тероорісти активізувалися на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Пісків і Опитного, і Новоселівки другої на Маріупольському напрямку.

ООС: Карта - 09 червень

"Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога", - йдеться в звіті.

Також стало відомо, що так звана третя сила на окупованому Донбасі просунулася ще на 1 км і закріпилася на нових позиціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко розповів про успіх Об'єднаних сил на Донбасі.