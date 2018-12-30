ЗСУ повернули частину Донбасу у 2018-му: як просунулися і чого це коштувало

У 2018 році ситуація на Донбасі все більше змінювалася на користь армії України. Військові продовжують повертати під контроль території, які раніше перебували у "сірій зоні", де не було ні законної влади, ні управління проросійських терористів.

Нова стратегія ЗСУ отримала назву "повзучий наступ". В результаті за 2018 рік Україна взяла під контроль практично всю "сіру зону".

Детальніше про звільнені населені пункти — у матеріалі OBOZREVATEL.

За 2018 рік українська армія зміцніла і значно просунулася вперед на Донбасі. Сім населених пунктів і близько ста квадратних кілометрів повернуті під контроль України.

Тільки з початку проведення операції Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року Збройні сили взяли під контроль 15 квадратних кілометрів території.

Всі просування ЗСУ відбуваються у рамках Мінських угод, за якими зайняті позиції і так закріплені за Україною.

"Немає вже давно ділянок, які переходять до "іншої" сторони. Ми, після того, як беремо над чимось контроль, його не втрачаємо вже. Не було такого жодного разу", — пояснив OBOZREVATEL радник президента Юрій Бірюков.

Новоолександрівка (Попаснянський район Луганської області), 31 січня 2018 року

Це перший населений пункт в цьому році, який українська армія повернула під контроль України.

З 2015 року позиції сил АТО і терористів "ЛНР" перебували на різних околицях села, яке розташоване у "сірій зоні". Але ЗСУ все ж змогли просунутися на декілька кілометрів вперед і встановили повний контроль над населеним пунктом.

Після початку військового конфлікту на Донбасі Новоолександрівка залишилася без електрики і газопостачання. Колись у цьому селі проживали близько 120 осіб, але на момент звільнення там залишилося лише 20 жителів.

Катеринівка (Луганська область), 2 лютого 2018 року

Через кілька днів після звільнення Новоолександрівки, стало відомо про чергову перемогу ЗСУ. Українські військові просунулися в тій же Луганській області і взяли під контроль селище Катеринівка.

Повідомлялося, що в населений пункт часто заходили ДРГ супротивника, тоді як наша армія стояла під самим селищем.

Щойно українська армія зайшла до Катеринівки, на місці почали працювати гуманітарні організації, які допомогли забезпечити місцевих жителів усім необхідним для нормального життя.

Катеринівка, лютий 2018 року

Південне (Донецька область), 17 травня 2018 року

Південне, колишнє Ленінське, стало першим населеним пунктом, звільненим під час операції Об'єднаних сил України.

Командування ООС розробило план взяття під контроль Південного і розпочало операцію о 02:00 8 травня. О 06:00 підрозділи бригади вийшли на східні околиці населеного пункту. Бойовики намагалися витіснити українських військових з селища, проте у відповідь ООС відкрили вогонь. Тоді штаб заявив про 15 убитих терористів.

Бойовики не змогли змиритися із втратою чергової території, супротивник здійснював постійні спроби локальних штурмових дій з витіснення наших підрозділів із зазначеного населеного пункту.

Але українська армія змогла вистояти без втрат, за що воїни були нагороджені Міністерством оборони і начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Золоте-4 (Попаснянський район, Луганська область) 30 червня 2018 року

Звільнення даного населеного пункту здійснювалося ротою глибинної розвідки одного з підрозділів зі складу резерву Об'єднаних сил. Повідомлялося, що операція тривала майже три тижні, але завдяки мужності і вмінням ЗСУ територію змогли відвоювати.

На щастя, вся операція пройшла без втрат серед українських військових, і в повній відповідності до Мінських угод.

Шуми (Донецька область), 20 серпня 2018 року

Підрозділом 24 ОМБр ім. короля Данила Збройних сил України була успішно проведена операція з запобігання веденню терористами вогню по мирних жителях.

Результатом дій військових стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк і створення буферної зони навколо КПВВ "Майорське".

Разом з тим під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7. Всього взято під контроль більш десяти квадратних кілометрів території так званої "сірої зони".

Під час виконання завдання супротивник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. На жаль, в ході зіткнення загинув молодший сержант ЗСУ Дмитро Українець.

Звільнення н. п. Шуми, серпень 2018 року

Золоте-5 (Луганська область), 19 вересня 2018 року

Після взяття Об'єднаними силами під контроль населеного пункту Золоте-4, терористи активізували обстріл позицій українських військових. Вони використовували північно-західну частину населеного пункту Золоте-5, який розташований у "сірій зоні".

Для припинення провокаційних обстрілів, збереження життя і здоров'я особового складу ОС і цивільного населення н. п. Золоте-4, 19 вересня поточного року особовий склад роти глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил зайняв нові позиції, взявши під контроль північно-західну околицю н. п. Золоте-5.

В результаті проведеної операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.

Розсадки (Бахмутський район, Донецька область), 24 листопада 2018 року

Останнім населеним пунктом в цьому році, над яким українські військові встановили повний контроль, стали Розсадки на Світлодарській дузі.

Незважаючи на ворожий обстріл і смертельну небезпеку, бійці підняли під самим носом окупантів український прапор. Зазначається, що спецпризначенці готувалися до проведення операції більше місяця.

Зачистка Розсадок дозволила бійцям ООС, не порушуючи Мінських домовленостей, змістити лінію фронту на 1,2-1,5 км. Як повідомили військові, в разі необхідності населений пункт можна буде використовувати як плацдарм для відбиття атак бойовиків або для покращення тактичного положення Об'єднаних сил в районі Світлодарської дуги.

Звільнення н. п. Розсадки, листопад 2018 року

На жаль, разом із перемогами українська армія зазнала важких втрат. Так, за 2018 рік у зоні проведення ООС було вбито близько 118 українських військових. Разом з тим, завдяки їм та іншим воїнам ЗСУ терористи зазнали набагато більших втрат — близько 800 проросійських бойовиків були ліквідовані українською армією.