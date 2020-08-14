ЗСУ показали видовищні кадри роботи "Ураганів" та "Точок-У" поблизу Криму

ЗСУ провели навчання з Точками-У та Ураганами на Херсонщині.

На одному з полігонів Херсонської області за наказом командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва відбулися планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Як повідомляється на офіційній сторінці Командування ОС ЗСУ у Facebook, польові тренування пройшли в умовах, максимально наближених до бойових. В лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність до ураження цілей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У навчаннях брали участь екіпажі РСЗВ "Ураган" Скріншот відео

Злагодження відбулося на полігоні в Херсонській області Скріншот відео

"В угрупованні військ, які боронять південь України, згідно з планом щодня тривають заходи бойової підготовки. Тому, саме завдяки гарним вмінням та навичкам, наші воїни демонструють хороший вишкіл та високу професійну майстерність", – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

За словами командувача ОС ЗСУ, батареї та розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. Вже на завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження.

"В районах відповідальності Командування ОС ЗСУ обстановка стабільна та контрольована. Разом переможемо!" – запевнив Наєв.

ЗСУ проводили вишкіл у наближених до бойових умовах Скріншот відео

Військові відпрацювали наведення на ціль тактичного ракетного комплексу "Точка-У" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 17 по 26 вересня Збройні сили України проведуть командно-штабні військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" в Херсонській області. У них будуть задіяні підрозділи територіальної оборони регіону.