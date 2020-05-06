У мережі показали видовищні фото і відео роботи воїнів Сухопутних військ ЗСУ, які відзначають своє свято 6 травня.

На них зафіксована складна підготовка захисників, а також моменти безпосереднього несення служби в зоні ООС на Донбасі. Кадри опублікували на офіційних сторінках Генштабу ЗСУ та Міноборони України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

"Вони – основа війська. Вони – зустрічають ворога першими. Вони – завжди на передовій. Зі святом, піхотинці! Захист рідної землі – це не метафора. Адже, вгризаючись глибоко у ґрунт, обладнуючи позиції, копаючи бліндажі та окопи, просуваючись вперед метр за метром, піхотинці буквально витісняють окупанта з української землі та не дають йому просунутися далі", – написали у постах про Героїв піхоти.

У ЗСУ також нагадали, що війна на Донбасі яскраво продемонструвала, що саме піхота є основою бойової потужності українського війська. Адже піхотинці – це ті, хто повинен витримувати основний удар із боку ворога. І статистика війни на сході України це підтверджує: більшість наших поранених і загиблих – саме з піхоти.

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

"Саме піхотинці від початку російської агресії проявили себе як відважні бійці, взяли на себе основний удар ворога на сході країни. Саме піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною ЗСУ, яку відрізняють фізична і психологічна підготовка, здатність нести бойову службу в надскладних умовах", – зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

Піхота ЗСУ Facebook 93-ї бригади ЗСУ Холодного Яру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили унікальне архівне відео перших боїв за Слов'янськ, окупований терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Кадри були зняті в триплекс БТРа українських захисників. У багатогодинній битві брали участь воїни ЗСУ, спецназ СБУ і НГУ.

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