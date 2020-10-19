ЗСУ поблизу Криму показали, як "полюють" на ворожі безпілотники. Відео

Підрозділи ЗСУ, які несуть службу поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, провели масштабне тренування зі знищення ворожих безпілотників.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, армійці узагальнили та розширили досвід виявлення і знищення малорозмірних цілей з малою швидкістю руху та низькою висотою польоту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Безпілотні літальні апарати в навчальних цілях підіймаються в небо декілька разів на тиждень, і вдень, і вночі. Така інтенсивність обумовлена необхідністю вдосконалення навичок з прикриття критичних об’єктів військової та цивільної інфраструктури від дій малих безпілотних літальних апаратів та постійного підтримання вишколу воїнів-зенітників", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, українські військові наочно продемонстрували хибність думки деяких експертів про безуспішність боротьби з безпілотниками.

"Якщо в підрозділі методично грамотно організовано певну роботу й добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально. Запорукою цього, є чіткий розподіл між наявними силами та засобами, що призначені для боротьби з БПЛА. За цих умов час від візуального виявлення ворожого безпілотника, визначення параметрів його руху до вогневого ураження цілі наявними засобами є мінімальним", – зауважив Наєв.

"Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти та перебувають у повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські правоохоронці та військові провели тактико-спеціальне навчання в місті Лисичанськ Луганської області. За легендою, вони протидіяли диверсійно-розвідувальним групам.