ЗСУ підняли у небі над Луганськом прапор України. Відео

Воїни Збройних сил України відправили у тимчасово окупований Луганськ національний прапор, прикріплений до повітряних куль.

Відповідне відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Із Золотого полетів прапор України на Луганськ. Луганськ – це Україна!" – написав він (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах чути, як, запускаючи стяг у небо, захисники вигукують гасла "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!", "Україна – понад усе", а також жартівливі слова про лідера країни-агресора Росії – Володимира Путіна.

В кінці ролика хтось із воїнів говорить "Хай живе і процвітає вільна Україна!" та шкодує, що до Луганська не вдалося відправити ще більший прапор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня у Донецьку підтримувані РФ збройні формування обстріляли український прапор, який жителі міста запустили в небо над містом. Аби збити його, окупанти відкрили вогонь, що не вщухав протягом 20 хвилин.