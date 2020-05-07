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7 травня • оновлено в 18:49
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ЗСУ отримали партію оновлених потужних танків: з'явилися фото

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Міністерство оборони України отримало для своїх потреб чотири модернізованих танки Т-64 і два Т-72. Їх передало державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ).

Як повідомляється на сайті "Укроборонпрому", частину бронетехніки довелося відновлювати в умовах карантину, але це не завадило ЛБТЗ вчасно завершити контракт і передати оновлену техніку військовим в обумовлений термін.

Директор підприємства Віктор Андрощук також розповів, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення, конструкторсько-технологічне бюро ЛБТЗ працює над освоєнням капітального ремонту і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, як, наприклад, танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 і БТС-4.

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

Сайт "Укроборонпрому"

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

Сайт "Укроборонпрому"

"Це тривалий і копіткий процес освоєння нових видів техніки, але ми ставимо собі амбітні завдання – освоєння ремонту і модернізації всіх видів бронетехніки на гусеничному ходу, які є на озброєнні в Збройних силах України. Ми працюємо і накопичуємо свій потенціал, і нам дуже важливо безперебійно мати такі державні замовлення, щоб надалі нарощувати потужності роботи підприємства для збільшення обороноздатності нашої держави", – зазначив він.

Нагадаємо, Львівський бронетанковий займається не тільки ремонтом, але і виготовленням такої бронетехніки, як броньовані пожежні машини ГПМ-72 і ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ "Лев" і БРЕМ "Зубр", а також тактична броньована колісна машина "Дозор-Б".

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, ​​Т-64 і Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 і інженерна машина розгородження ІМР-2.

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

Сайт "Укроборонпрому"

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків

Сайт "Укроборонпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" з 2021 року. На 2020 рік заплановано продовження випробувань згідно з календарним планом виконання дослідно-конструкторської роботи.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Львів
Теги
Укроборонпром Міністерство оборони України Збройні сили України
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Опять из музея экспропреировали
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этой гадюшной недоармии рагулей ,служить совсем нет желающих на таком вот рясье.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-инская недоармия последняя с конца ,на котором сидит.
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Суспільство

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