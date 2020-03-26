Збройні сили України отримали нову партію танків – шість одиниць Т-64 відправляться на передову зі "Львівського бронетанкового заводу".

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Директор заводу Віктор Андрощук розповів, що бойові машини вдалося закінчити, оскільки співробітники підприємства працювали в умовах карантину.

ЗСУ отримали нові танки Т-64 Укроборонпром

"Нами були здійснені всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронаровірусу на ЛБТЗ. Зокрема, з більш ніж 700 працівників підприємства велика частина відправлега на простій, частина співробітників працює вдома дистанційно, якщо це дозволяє виконувати їх посадові обов'язки. Але для того, щоб вчасно виконати держзамовлення, майже третина працівників (загалом, робочих спеціальностей) виходила на роботу. У нас достатньо приміщень, тому скупчень працівників немає. Медиками на прохідній проводиться температурний скринінг і тільки якщо працівники відчувають себе повністю здоровими – вони перетинають контрольно-пропускний пункт підприємства", – поділився він.

ЗСУ отримали нові танки Т-64 Укроборонпром

В "Укроборонпромі" відзначили, що з початку 2020 року всі підприємства бронетанкового дивізіону концерну демонструють поступовий ріст виробництва з різних видів продукції і послуг, незважаючи на національний карантин і перехід на частковий режим роботи.

"Ми бачимо позитивну динаміку станом на кінець березня: підприємства бронетанкового дивізіону збільшили виробництво більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2019", – акцентував заступник генерального директора "Укроборонпрому" з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігор Фоменко.

ВСУ отримали нові танки Т-64 Укроборонпром

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий український бронетранспортер "Отаман 6x6", який був розроблений для морської піхоти, пройшов ходові випробування в умовах бездоріжжя.

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