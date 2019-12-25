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25 грудня • оновлено в 16:45
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Путіне, бійся! ЗСУ отримали новітні БТРи: відеофакт

4.3т
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Харківське конструкторське бюро імені Морозова, що входить у концерн "Укроборонпром", передало Збройним силам України 12 нових БТР-4, які раніше не могли виготовити через проблеми з імпортною сировиною.

Новітні машини показали в сюжеті "Фактів" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що бюро отримало замовлення на 45 машин ще в 2016 році, проте до літа 2019 року жоден БТР вуЗСУ так і не надійшов. Військова приймальна комісія Міноборони забракувала імпортну броню, з якої ХКБМ планувало виробляти машини.

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ЗСУ отримали новітні БТРи

ЗСУ отримали новітні БТРи

Укроборонпром

Восени 2019 року підприємство відвідав президент України Володимир Зеленський і домовився про відстрочку фінальної дати виконання контракту на рік.

Завод відвантажив перші 12 БТРів до Збройних сил України на початку грудня. Машини накрили українською бронею, тимчасово відмовившись від імпортної.

Виготовляли БТРи протягом року, тепер щоб не зірвати контракт, треба виробляти по 3-4 машини на місяць. 12 нових БТРів пройшли обкатку і вже з нового року з військової частини їх відправлять на фронт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження через використання неякісної броні для виготовлення БТРів на підприємствах "Укроборонпрому".

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром Міністерство оборони України Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одним словом тупая биомасса .
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иловайский юрий
иловайский юрий
а на какой фронт...первый иловайский,второй изваринский или третий дебальцевский?)))
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Ку Алексей
Ку Алексей
"Путин, бойся!"(с) Сашка Воробьёв.
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