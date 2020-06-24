Зруйновано тисячі будинків і доріг: рятувальники розповіли про наслідки негоди на Прикарпатті

На Прикарпатті, де через рясні зливи розлилися усі річки й повені призвели до підтоплення тисяч будинків і руйнування сотень доріг, 24 червня очікують пік негоди.

За словами рятувальників, вода стрімко прибуває, вони продовжують евакуацію людей із епіцентру стихії. Про її наслідки для заходу України повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook.

Зокрема, зазначається, що нині починають справджуватися найгірші прогнози синоптиків: уже розлився Дністер, декілька сіл у Тлумацькому районі виявилися відрізаними від транспортного сполучення. А в Галичі перекрили міст через річку – фактично це означає, що сполучення зі Львовом у тому напрямку неможливе.

Рятувальники врятували 56 і відселили 285 осіб (Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області)

За даними рятувальників, станом на ніч 24 червня негода підтопила майже 4596 житлових будинків у 165 містах і селах Прикарпаття. Зокрема, на території 15 такий адміністративних районів, як Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківської та Яремчанської міськрад.

Підтоплене Прикарпаття (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

Крім цього, підтопленими там виявилися 6 ФАПів та 1 АТС, 8873 присадибні ділянки, 3002 підвальних приміщень, 3083,56 га сільськогосподарських угідь. Також зруйновано 110 км автодоріг і ще 427,5 км пошкоджено, зруйновано 90 мостів, 1850 м берегоукріплень, ще 130 переправ потребують ремонту. Крім цього, було відселено 285 і врятовано 56 осіб.

Чиновники привезли допомогу постраждалим у результаті повені (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

"Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 одиниць техніки та 1090 чоловік, з них від Управління ДСНС в області 125 одиниць техніки та 490 чоловік особового складу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що працівники пожежно-рятувальної служби вже відкачали воду з десятків житлових будівель та об’єктів, розчистили частину автомобільних доріг від зсуву ґрунту й прибрали повалені дерева.

Повінь на Прикарпатті (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

"Завантажено в гелікоптер ДСНС України Eurocopter Н225 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення", – додали в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що разом із керівниками відповідальних служб і відомств обговорив оперативну інформацію про наслідки стихії та хід рятувальних робіт у регіонах, які постраждали від повеней.

Шмигаль та Аваков обговорили ситуацію на Прикарпатті (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

Скриншот повідомлення (Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області)

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