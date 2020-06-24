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Зруйновано тисячі будинків і доріг: рятувальники розповіли про наслідки негоди на Прикарпатті

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
1,1 т.
Негода на Прикарпатті

Негода призвела до значних руйнувань на Прикарпатті

На Прикарпатті, де через рясні зливи розлилися усі річки й повені призвели до підтоплення тисяч будинків і руйнування сотень доріг, 24 червня очікують пік негоди.

За словами рятувальників, вода стрімко прибуває, вони продовжують евакуацію людей із епіцентру стихії. Про її наслідки для заходу України повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook.

Зокрема, зазначається, що нині починають справджуватися найгірші прогнози синоптиків: уже розлився Дністер, декілька сіл у Тлумацькому районі виявилися відрізаними від транспортного сполучення. А в Галичі перекрили міст через річку – фактично це означає, що сполучення зі Львовом у тому напрямку неможливе.

Рятувальники врятували 56 і відселили 285 осіб

Рятувальники врятували 56 і відселили 285 осіб (Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області)

За даними рятувальників, станом на ніч 24 червня негода підтопила майже 4596 житлових будинків у 165 містах і селах Прикарпаття. Зокрема, на території 15 такий адміністративних районів, як Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківської та Яремчанської міськрад.

Підтоплене Прикарпаття

Підтоплене Прикарпаття (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

Крім цього, підтопленими там виявилися 6 ФАПів та 1 АТС, 8873 присадибні ділянки, 3002 підвальних приміщень, 3083,56 га сільськогосподарських угідь. Також зруйновано 110 км автодоріг і ще 427,5 км пошкоджено, зруйновано 90 мостів, 1850 м берегоукріплень, ще 130 переправ потребують ремонту. Крім цього, було відселено 285 і врятовано 56 осіб.

Чиновники привезли допомогу постраждалим у результаті повені

Чиновники привезли допомогу постраждалим у результаті повені (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

"Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 одиниць техніки та 1090 чоловік, з них від Управління ДСНС в області 125 одиниць техніки та 490 чоловік особового складу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що працівники пожежно-рятувальної служби вже відкачали воду з десятків житлових будівель та об’єктів, розчистили частину автомобільних доріг від зсуву ґрунту й прибрали повалені дерева.

Повінь на Прикарпатті

Повінь на Прикарпатті (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

"Завантажено в гелікоптер ДСНС України Eurocopter Н225 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення", – додали в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що разом із керівниками відповідальних служб і відомств обговорив оперативну інформацію про наслідки стихії та хід рятувальних робіт у регіонах, які постраждали від повеней.

Шмигаль та Аваков обговорили ситуацію на Прикарпатті

Шмигаль та Аваков обговорили ситуацію на Прикарпатті (Telegram-канал Дениса Шмигаля)

Скриншот повідомлення

Скриншот повідомлення (Facebook управління ДСНС в Івано-Франківській області)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаІвано-ФранківськГосЧСпорятунокДенис Шмигаль
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  1. /Суспільство