"Зрівняти з землею": військовий назвав жахливі наслідки силового звільнення Донецька

При військовому звільненні таких великих міст, як Донецьк та Луганськ, вони будуть зрівняні з землею.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов зазначивши, що Збройні сили Україні ніколи не підуть на такий крок.

"Що стосується проведення операцій зі звільнення крупних населених пунктів, де перебуває велика кількість цивільних, де щільна забудова, то я хочу навести приклад із захоплення столиці Чеченської Республіки міста Грозний. Для того, щоб взяти під контроль такого рівня населений пункт, його фактично потрібно зрівняти з землею, адже у хід підуть обстріли з артилерії та іншої зброї, а також працюватиме авіація", – пояснив він.

Селезньов наголошує, позиція ОС залишається незмінною, в Донецьку та Луганську проживають громадяни України, і застосування артилерії, авіації та іншої зброї у великих містах неможливе і не припустиме, щоб не нашкодити мирному населенню.

"За інших обставин наші війська без серйозних втрат у ці міста не зайдуть. Тому залишається єдиний вихід – дипломатично-економічний тиск на країну-агресор", – додав військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку червня поблизу населеного пункту Водяне, неподалік від Маріуполя, бійці ЗСУ зайняли низку покинутих ворожих позицій. Крім того, їм вдалося знищити взвод окупантів всього за декілька днів. Агресор був змушений відступити.

На початку травня воїни ООС із 46 батальйону "Донбас-Україна" відвоювали частину окупованого Донбасу біля села Калинове.

Перед цим українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

Загалом, за даними ОС, за рік було відвойовано 24 квадратні кілометри Донбасу.

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