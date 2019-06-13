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"Зрівняти з землею": військовий назвав жахливі наслідки силового звільнення Донецька

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При військовому звільненні таких великих міст, як Донецьк та Луганськ, вони будуть зрівняні з землею.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов зазначивши, що Збройні сили Україні ніколи не підуть на такий крок.

"Що стосується проведення операцій зі звільнення крупних населених пунктів, де перебуває велика кількість цивільних, де щільна забудова, то я хочу навести приклад із захоплення столиці Чеченської Республіки міста Грозний. Для того, щоб взяти під контроль такого рівня населений пункт, його фактично потрібно зрівняти з землею, адже у хід підуть обстріли з артилерії та іншої зброї, а також працюватиме авіація", – пояснив він.

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Селезньов наголошує, позиція ОС залишається незмінною, в Донецьку та Луганську проживають громадяни України, і застосування артилерії, авіації та іншої зброї у великих містах неможливе і не припустиме, щоб не нашкодити мирному населенню.

"Зрівняти з землею": військовий назвав жахливі наслідки силового звільнення Донецька

"За інших обставин наші війська без серйозних втрат у ці міста не зайдуть. Тому залишається єдиний вихід – дипломатично-економічний тиск на країну-агресор", – додав військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я думаю...не успеют животные много там разрушить...Россия вмешается и даст по свинячей роже..так что они будут бежать за Днепр
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Какая бравадная анал итика у чубатых - завсегдатаев котлов . Пожалуй единственное что могут сравнять воены света так это горы навоза от собственных свыней и кучи сортирных тряпок от польских унитазов .
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Н Олег
Н Олег
первый на очереди, конечно, Мариуполь .... марик, как по-хозяйски стали называть его галицаи ... он будет освобождён без единого выстрела ... галицаи, конешн, готовы "защищать до последней капли...", но гибнуть, атакованными с двух сторон -- это перебор...
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