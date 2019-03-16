"Зрадники повинні страждати!" Розчарований в РФ кримчанин нарвався на гнів в мережі

Кримський блогер і підприємець, який спочатку підтримував окупацію півострова, поскаржився на життя при Росії.

Запис з розповіддю чоловіка опубліковано в Twitter "Крим.Реаліі". За його словами, після анексії в Криму почалося "винищення малого і середнього бізнесу".

"Ми були за Росію. А потрапили в якусь Російську Федерацію. Зараз я відчуваю себе невільною людиною. Багато нормальних людей не можуть знайти розуміння, навіщо це все було", — поскаржився блогер.

Також він назвав суцільною імітацією і фікцією всі дії, які здійснюються окупаційним урядом.

Однак в мережі не пошкодували блогера, вказавши, що він і ті, хто підтримував агресора, заслуговують жити в таких умовах.

"За що боролися, на те й напоролися", "Треба було головою думати", "Ейфорія закінчилася, прийшла реальність", "Зрадники повинні страждати", — пишуть користувачі.

"Ми були за Росію. А потрапили в якусь Російську Федерацію. Зараз я відчуваю себе невільним людиною. Багато нормальні люди не можуть знайти порозуміння, навіщо це все було".



Кримський блогер і підприємець розповів про життя після анексії pic.twitter.com/xwGcOS3JMx - Крим. Реалії (@krymrealii) 16 березня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Криму збунтувалися проти Росії, висміявши режим окупантів.

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