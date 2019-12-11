Головна Новини
11 грудня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зрада скасовується: з'явилося пояснення показу "Слуги народу" в Росії

1.7т
Читати матеріал російською

Права на серіал "Слуга народу" російський канал ТНТ купив у міжнародного дистриб'ютора, шведської компанії Eccho rights.

При цьому каналу було відмовлено в праві адаптувати серіал для російського ринку, щоб уникнути можливих маніпуляцій. Про це заявив колишній депутат Сергій Лещенко в Telegram.

Новини
"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

Він додав, що на ТНТ буде показана оригінальна версія з повною десакралізацією влади.

"До речі, перший сезон "Слуги народу" був показаний в Білорусі, після чого серіал зняли з ефіру з політичних міркувань. Гарантій, що в Росії покажуть весь серіал "Слуга народу" немає, оскільки в Кремлі вже і так бачать соціологію, згідно з якою Зеленський наздоганяє Путіна за популярністю в Росії ", – додав Лещенко.

Серіал "Слуга народу" покажуть в Росії

Серіал "Слуга народу" покажуть в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський розважальний телеканал ТНТ покаже серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Катерина Луговська
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Росія
Тег
Серіал Слуга Народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
10
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Зеленский догоняет Путина по популярности в России" Судя по просмотру Соловьева на Украине, то Путин там уже давно обогнал всех по популярности.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги