Зрада скасовується: з'явилося пояснення показу "Слуги народу" в Росії

Права на серіал "Слуга народу" російський канал ТНТ купив у міжнародного дистриб'ютора, шведської компанії Eccho rights.

При цьому каналу було відмовлено в праві адаптувати серіал для російського ринку, щоб уникнути можливих маніпуляцій. Про це заявив колишній депутат Сергій Лещенко в Telegram.

Він додав, що на ТНТ буде показана оригінальна версія з повною десакралізацією влади.

"До речі, перший сезон "Слуги народу" був показаний в Білорусі, після чого серіал зняли з ефіру з політичних міркувань. Гарантій, що в Росії покажуть весь серіал "Слуга народу" немає, оскільки в Кремлі вже і так бачать соціологію, згідно з якою Зеленський наздоганяє Путіна за популярністю в Росії ", – додав Лещенко.

Серіал "Слуга народу" покажуть в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський розважальний телеканал ТНТ покаже серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

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