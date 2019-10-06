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6 жовтня • оновлено в 17:53
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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Радник із комунікацій, агенція E'COMM Всі статті автора

Хто такий Штайнмаєр?

Франк-Вальтер Штайнмайєр, якого ми тут згадуємо незлим тихим словом, працює зараз Федеральним президентом Німеччини. Йому 63 роки.

Але вже кілька днів ми активно обговорюємо так звану "формулу Штайнайєра", яка у 2016 році, через невиконання "мінських угод", була запропонована тодішнім міністром МЗС Німеччини Штайнмайєром. Її суть зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.

1 жовтня українська делегація підписала відповідні папери. Документ передбачає закріплення "спеціального статусу" ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі. Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.

Парадокс в тому, що Україна, Росія і сам Штайнмайєр трактують цю формулу по-різному. І, власне, тому відбувається в нашому інформаційному просторі те, що відбувається – від переможних реляцій до очікування великої війни.

А от краще, щоб ми про існування Штайнмайєра дізнались не у зв’язку з цією багатосумнівною формулою, а з інших причин.

У 2010 році тодішній депутат Бундестагу Штайнмайєр заявив, що відходить від справ на кілька місяців. Щоб стати донором нирки для дружини, яка тяжко хворіла і потребувала пересадки нирки.

Франк-Вальтер Штайнмайєр з дружиною

Франк-Вальтер Штайнмайєр з дружиною

Фейсбук

Ельке Бюденбендер працювала суддею у адміністративних справах, була досить непублічною. Навіть залишила собі своє прізвище після шлюбу в 1995 році.

У 1996 році, після народження їхньої доньки Мерит, Ельке страждала на ниркову недостатність. Варіантів було небагато: діаліз кілька разів на тиждень протягом всього життя або трансплантація нирки. Однак, середній термін очікування нирки від донора у Німеччині займає від 5 до 7 років. Цього часу у Ельке не було.

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І тоді чоловік Ельке, відомий політик, глава великої фракції в парламенті Німеччині, відходить від справ на деяких час і віддає свою нирку дружині.

Таким своїм вчинком він заслужив глибоку пошану німців. До речі, сам Штайнмайєр носить з собою спеціальну картку, яка підтверджує його згоду стати донором органів після смерті.

В студентські роки 24-річний Франк-Вальтер тяжко захворів і міг втратити зір. Його тоді врятувала ризикована операція з пересадки роговиці.

Чим для нас виявиться "формула", яка названа іменем досить відомого і авторитетного політика – врятованим життям чи тяжкою комою після невдалої операції?

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Німеччина
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Зої Казанжи
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
По-перше його особисте життя і чужа країна - різні речі(може Гітлер теж кохав понад все - Еву Браун, але то не змінює того, що він вбив мільйони людей). По-друге він може запропонував одне, а Кремль змістивши пункти формули різними місцями - вимагає іншого.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Хто такая казанжи? хохлушка шо ли?чьих будешь?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Не понятно,что написано. По басурмански не бачу. Штанмайер,тот человек,который хочет,что бы закончился "турчиновский цирк" посреди Европы и Украина перестала просить деньги и вооружение. Больше надеялась на себя ,а не на "братьев" Конечно же скотские желания.
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