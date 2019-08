Зорепад Персеїди 2019: з'явилися перші фото та відео

Найголовніший зорепад літа-2019 – Персеїди – у ніч з 12 на 13 серпня пройшов свій пік. Тепер він піде на спад, хоча і не завершиться.

Спостерігати за ним можна, не виходячи з дому. Трансляції метеорного дощу ведуть із різних куточків планети. У мережі вже з'явилися перші кадри (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У цьому році кількість метеорів значно менша, ніж у минулому. Так, якщо в 2018 році було близько 200 метеорів на годину, то в 2019 році їх частота коливається від 60-70 метеорів на годину.

Heads up stargazers. I see people heading to the beach. # Perseids2019 https://t.co/iFCyYSv85X

#Starryscape Picture of the Day 2019 Aug 13

"Perseids 2019" #Hakuba #NAGANO

Date: 2019/08/13 03h42m



On the night of the #Perseid #meteor shower,

Lyra sinks on top of the mountain.

A single meteor flows as a finale at dawn. #長野県は宇宙県 pic.twitter.com/amH1Z7Rkwp