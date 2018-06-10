"Золоті хрести стоять грошей": у Раді пояснили проблему з автокефалією

У Росії є інструменти, щоб протидіяти автокефалії української церкви.

Про це OBOZREVATEL повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко.

"Церква - це великий бізнес. Є, звичайно, гарний антураж, але золоті хрести стоять грошей. І вони в принципі не купуються церковниками, а даруються. І служителі церкви точно такі ж люди, як і будь-які інші. А там існують такі ж правила гри, як і в усьому іншому світі", - зазначив Денисенко.

За його словами, є великі надії на отримання томосу про автокефалію.

"Я дуже боюся щось загадувати на цю тему. Говорити про те, що я впевнений, на жаль, я не можу. Чи є у мене великі надії? Так, вони є", - підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко придумав, як церква допоможе реформам.