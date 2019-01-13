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Знову хуртовини: синоптики попередили про снігову пастку в Україні

2.2тЧитати матеріал російською

У неділю, 13 січня, в більшій частині областей України продовжаться снігопади, однак температура повітря дещо підніметься.

На заході очікується від -1 до +2 градусів тепла, аналогічна ситуація на півночі країни. У центрі буде трохи прохолодніше, від -1 до -3 градусів, повідомляє Укргірометцентр.

На сході також снігопади, температура підніметься до -1-3 градусів. У південних областях – мінлива хмарність, температура від -3 до +1 градуса тепла.

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Знову хуртовини: синоптики попередили про снігову пастку в Україні

dengi.ua

У Києві в неділю снігопад, повітря прогріється від 0 до 2 градусів тепла вдень, вночі похолодає до -2-4 градусів.

Знову хуртовини: синоптики попередили про снігову пастку в Україні

На курортах Єгипту в останні дні потепліло. Так, у Шарм-ель-Шейху і Хургаді вдень очікується до +24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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