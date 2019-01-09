ЗНО в Україні: в Міносвіти розвіяли головний страх абітурієнтів

В Україні під час зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти, які впевнені, що їм не зарахували правильну відповідь, мають право оскаржити результати тестування.

Про це розповів в ефірі ObozTV генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Він прокоментував популярні серед абітурієнтів чутки про "питання без правильної відповіді".

"Якщо виникає питання, відповідь на яке виявляється неоднозначним, то вступники, незалежно від того, яку з правильних відповідей назвали, отримують повний бал. Завжди була система – якщо комісія визнавала, що є дві правильні відповіді, або хоча б одна відповідь правильна, а друга майже правильна, але з якимись нюансами, то зараховували обидві відповіді ", – підкреслив Шаров.

За його словами, "така система існує стільки ж, скільки і ЗНО".

"Людина, яка бере участь в ЗНО, завжди має право подати апеляцію як до оцінки, так і результату, і апеляція буде розглянута Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Робота пройде повторну перевірку – це нормальний процес, який завжди відбувається", – додав представник Міносвіти.

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Відзначимо, що 8 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона буде проводитися до 31 січня на сайтах регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як очікується, пробне ЗНО дасть можливість абітурієнтам випробувати свої сили перед підсумковим тестуванням.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на скільки злетять ціни на репетиторів, коли випускники шкіл будуть обов'язково складати ЗНО з математики.

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