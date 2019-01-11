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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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ЗНО 2019: які сюрпризи чекають на українців і що потрібно знати

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На початку лютого в Україні почнеться реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання. Щорічні іспити допомагають абітурієнтам оцінити свої можливості і вступити до обраних університетів. При цьому щороку вітчизняне Міносвіти вносить зміни до системи ЗНО, тримаючи випускників шкіл у постійному тонусі.

Тому OBOZREVATEL з'ясував, як проходитиме оцінювання у 2019 році і що важливо знати.

Чи є нововведення в цьому році?

Змін кілька.

Перша — кожен учень школи при реєстрації має надати ID-карту.

Саме на базі цього документа і проходитиме оформлення. У МОН вже закликали батьків учнів, а також органи Міграційний служби України якомога швидше вирішити питання.

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Подавати при реєстрації інший документ можуть тільки:

  • Ті люди, які проживають на окупованій території та лінії зіткнення. Вони можуть подати свідоцтво про народження;

  • Іноземці та особи без громадянства. Їм можна подати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

  • Люди, які офіційно звернулися по захист до України. У їхньому випадку — це копія довідки про звернення по захист до України;

  • Громадяни України з окупованої території, які є учнями (слухачами, студентами) навчальних закладів на підконтрольній Україні території. Якщо вони втратили документ, що засвідчує особу, і не мають можливості його відновити, їм можна надати довідку з навчального закладу з фотокарткою.

КНУ ім. Шевчкенко

КНУ ім. Шевчкенко

"Всі інші подають для реєстрації виключно паспорт. Цей самий документ подається учасником ЗНО для допуску до пункту тестування. Питання своєчасного отримання паспорта є актуальним і для тих школярів, які у 2019 році планують вступати на молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра після 9-го класу", — зазначається у повідомленні.

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Друге — учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зарахований як результат за ДПА (за шкалою 1-12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали.

Третє — при вступі до університету будуть зараховані результати ЗНО за 2017, 2018 і 2019 роки. всіх предметів, крім іноземних мов.

Четверте — ЗНО можуть здавати люди з порушеннями зору.

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Як пояснили OBOZREVATEL у прес-службі УЦОЯО, абітурієнти з порушеннями зору можуть пройти тести, які надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, з української мови та літератури, математики, історії України та біології. Для цього при заповненні реєстраційної анкети треба вказати про таку необхідність, а також написати дату виданої довідки формату № 086-3/о.

Сліпа дитина

Сліпа дитина

Така практика була у 2018 році, але цього разу нею можуть скористатися під час основної сесії. Крім того, в цьому році у тестовому режимі запустять спеціальну комп'ютерну програму для людей з поглибленими проблемами зору.

Апробація відбудеться під час додаткової сесії ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України та біології.

Які предмети є обов'язковими?

Обов'язковим предметом, як і в попередні роки, є українська мова та література, а також на вибір: історія України або математика. Третій же предмет — на власний розсуд. Всього здавати можна 4 дисципліни, при цьому під час вступу до більшості ВНЗ необхідно показати сертифікати з 3-х предметів. Винятки — ті спеціальності, де при вступі треба пройти творчий конкурс.

ЗНО 2019: які сюрпризи чекають на українців і що потрібно знати

Всього в цьому році ЗНО охоплює 11 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Коли почнеться реєстрація на ЗНО?

Реєстрація офіційно розпочнеться 5 лютого і триватиме до 25 березня. Якщо учням шкіл і студентам ПТУ буде простіше — їх реєструє керівництво навчальних закладів, то всі інші мають це зробити самостійно.

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В цьому році, як і раніше, Український центр оцінювання якості освіти дає можливість всім охочим пройти пробне ЗНО. Реєстрація на нього стартувала вже 8 січня і триватиме до 31 січня. Послуга платна, але не обов'язкова.

Дивіться відео за темою:

Які потрібні документи?

Для участі у ЗНО треба заповнити спеціальну картку, до неї додати копію паспорта та дві однакові фотографії формату 3х4. Якщо майбутній учасник тестування — учень школи або ПТУ, то навчальний заклад відправить документи самостійно. Якщо ж ні, то пакет документів треба передати до Регіонального центру оцінювання якості освіти.

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У відповідь мають надіслати повідомлення про реєстрацію на ЗНО до 30 квітня.

Коли саме будуть іспити?

Календар уже затверджений. Він виглядає так:

  • Математика (21 травня)

  • Українська мова і література (23 травня)

  • Іспанська, німецька та французька мови (27 травня)

  • Англійська мова (28 травня)

  • Фізика (30 травня)

  • Історія України (4 червня)

  • Біологія (6 червня)

  • Географія (11 червня)

  • Хімія (13 червня)

ЗНО 2019: які сюрпризи чекають на українців і що потрібно знати

Оголошення результатів іспитів: з 14 по 25 червня.

З 26 червня по 12 липня — проведення додаткової сесії. Оголошення її результатів — до 18 липня.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
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