ЗНО 2019: які сюрпризи чекають на українців і що потрібно знати

На початку лютого в Україні почнеться реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання. Щорічні іспити допомагають абітурієнтам оцінити свої можливості і вступити до обраних університетів. При цьому щороку вітчизняне Міносвіти вносить зміни до системи ЗНО, тримаючи випускників шкіл у постійному тонусі.

Тому OBOZREVATEL з'ясував, як проходитиме оцінювання у 2019 році і що важливо знати.

Чи є нововведення в цьому році?

Змін кілька.

Перша — кожен учень школи при реєстрації має надати ID-карту.

Саме на базі цього документа і проходитиме оформлення. У МОН вже закликали батьків учнів, а також органи Міграційний служби України якомога швидше вирішити питання.

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Подавати при реєстрації інший документ можуть тільки:

Ті люди, які проживають на окупованій території та лінії зіткнення. Вони можуть подати свідоцтво про народження;

Іноземці та особи без громадянства. Їм можна подати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

Люди, які офіційно звернулися по захист до України. У їхньому випадку — це копія довідки про звернення по захист до України;

Громадяни України з окупованої території, які є учнями (слухачами, студентами) навчальних закладів на підконтрольній Україні території. Якщо вони втратили документ, що засвідчує особу, і не мають можливості його відновити, їм можна надати довідку з навчального закладу з фотокарткою.

КНУ ім. Шевчкенко

"Всі інші подають для реєстрації виключно паспорт. Цей самий документ подається учасником ЗНО для допуску до пункту тестування. Питання своєчасного отримання паспорта є актуальним і для тих школярів, які у 2019 році планують вступати на молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра після 9-го класу", — зазначається у повідомленні.

Друге — учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зарахований як результат за ДПА (за шкалою 1-12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали.

Третє — при вступі до університету будуть зараховані результати ЗНО за 2017, 2018 і 2019 роки. всіх предметів, крім іноземних мов.

Четверте — ЗНО можуть здавати люди з порушеннями зору.

Як пояснили OBOZREVATEL у прес-службі УЦОЯО, абітурієнти з порушеннями зору можуть пройти тести, які надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, з української мови та літератури, математики, історії України та біології. Для цього при заповненні реєстраційної анкети треба вказати про таку необхідність, а також написати дату виданої довідки формату № 086-3/о.

Сліпа дитина

Така практика була у 2018 році, але цього разу нею можуть скористатися під час основної сесії. Крім того, в цьому році у тестовому режимі запустять спеціальну комп'ютерну програму для людей з поглибленими проблемами зору.

Апробація відбудеться під час додаткової сесії ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України та біології.

Які предмети є обов'язковими?

Обов'язковим предметом, як і в попередні роки, є українська мова та література, а також на вибір: історія України або математика. Третій же предмет — на власний розсуд. Всього здавати можна 4 дисципліни, при цьому під час вступу до більшості ВНЗ необхідно показати сертифікати з 3-х предметів. Винятки — ті спеціальності, де при вступі треба пройти творчий конкурс.

Всього в цьому році ЗНО охоплює 11 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Коли почнеться реєстрація на ЗНО?

Реєстрація офіційно розпочнеться 5 лютого і триватиме до 25 березня. Якщо учням шкіл і студентам ПТУ буде простіше — їх реєструє керівництво навчальних закладів, то всі інші мають це зробити самостійно.

В цьому році, як і раніше, Український центр оцінювання якості освіти дає можливість всім охочим пройти пробне ЗНО. Реєстрація на нього стартувала вже 8 січня і триватиме до 31 січня. Послуга платна, але не обов'язкова.

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Які потрібні документи?

Для участі у ЗНО треба заповнити спеціальну картку, до неї додати копію паспорта та дві однакові фотографії формату 3х4. Якщо майбутній учасник тестування — учень школи або ПТУ, то навчальний заклад відправить документи самостійно. Якщо ж ні, то пакет документів треба передати до Регіонального центру оцінювання якості освіти.

У відповідь мають надіслати повідомлення про реєстрацію на ЗНО до 30 квітня.

Коли саме будуть іспити?

Календар уже затверджений. Він виглядає так:

Математика (21 травня)

Українська мова і література (23 травня)

Іспанська, німецька та французька мови (27 травня)

Англійська мова (28 травня)

Фізика (30 травня)

Історія України (4 червня)

Біологія (6 червня)

Географія (11 червня)

Хімія (13 червня)

Оголошення результатів іспитів: з 14 по 25 червня.

З 26 червня по 12 липня — проведення додаткової сесії. Оголошення її результатів — до 18 липня.