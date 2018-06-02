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ЗНО-2018: опубліковані відповіді на тест з англійської мови

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Український центр якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, який випускники написали 1 червня.

Відповіді опубліковані на сайті УЦЯО.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу склав/не склав з англійської мови відбудеться до 14 червня.

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Результати тестування з цього предмету будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня з'явилися відповіді з української мови та літератури.

Місце
Україна
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