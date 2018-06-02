ЗНО-2018: опубліковані відповіді на тест з англійської мови

Український центр якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, який випускники написали 1 червня.

Відповіді опубліковані на сайті УЦЯО.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу склав/не склав з англійської мови відбудеться до 14 червня.

Результати тестування з цього предмету будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня з'явилися відповіді з української мови та літератури.