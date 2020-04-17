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17 квітня • оновлено в 16:55
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На Житомирщині спалахнула масштабна пожежа. Моторошні фото й відео

2.1т
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В Овруцькому районі Житомирської області лісова пожежа поруч із селами Рудня та Виступовичі, яка почалася ще 16 квітня й продовжується дотепер, знищила не тільки ліс і поля, а й багато будинків.

За даними управління ДСНС в області, загальна площа пожежі становила приблизно 50 гектарів, водночас із численних фото й відео місцевих жителів, а також карт видно, що масштаби лиха куди більші (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в селі Острови на Овруччині згоріла хата-пустка, а один із чоловіків травмувався, намагаючись самотужки впоратися зі стихією, – він обпік собі руки.

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Рятувальникам же вдалося відштовхнути полум'я від села й зупинити загрозу для пункту пропуску "Виступовичі", що розташований на українсько-білоруському кордоні. Однак вогнище перекинулося на територію й адміністративну будівлю ТОВ "Прикарпатзахідтранс". Пожежники ліквідували займання будівлі 16 квітня.

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Станом на ранок 17 квітня рятувальники ДСНС і пожежні бригади лісництв, яких ледь не з усієї області спрямували на протидію стихії, продовжують боротися із горінням сухої трави та лісової підстилки. До ліквідації наслідків пожежі залучено понад 100 людей і 20 одиниць техніки.

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Також зазначається, що загалом за 16 квітня в Житомирській області зафіксували одразу 45 осередків займань у екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.

"Зважаючи на складну пожежну ситуацію в регіоні, рятувальники наполегливо закликають громадян не палити багаття, суху траву, не використовувати відкритий вогонь", – наголосили у ДСНС.

Пожежі на Житомирщині

Пожежі на Житомирщині

Скриншот із карти

Пожежі на Житомирщині

Пожежі на Житомирщині

Скриншот із карти

Пожежі на Житомирщині

Пожежі на Житомирщині

Скриншот із карти

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Житомирщину охопили масштабні пожежі

Facebook/Віталій Юшкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ у п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму, що є наслідком пожеж не тільки в Чорнобильській зоні відчуження, а й загалом у Київській області та на Житомирщині.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Житомир
Теги
ГосЧС пожежа
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