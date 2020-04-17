В Овруцькому районі Житомирської області лісова пожежа поруч із селами Рудня та Виступовичі, яка почалася ще 16 квітня й продовжується дотепер, знищила не тільки ліс і поля, а й багато будинків.

За даними управління ДСНС в області, загальна площа пожежі становила приблизно 50 гектарів, водночас із численних фото й відео місцевих жителів, а також карт видно, що масштаби лиха куди більші (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в селі Острови на Овруччині згоріла хата-пустка, а один із чоловіків травмувався, намагаючись самотужки впоратися зі стихією, – він обпік собі руки.

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Рятувальникам же вдалося відштовхнути полум'я від села й зупинити загрозу для пункту пропуску "Виступовичі", що розташований на українсько-білоруському кордоні. Однак вогнище перекинулося на територію й адміністративну будівлю ТОВ "Прикарпатзахідтранс". Пожежники ліквідували займання будівлі 16 квітня.

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Станом на ранок 17 квітня рятувальники ДСНС і пожежні бригади лісництв, яких ледь не з усієї області спрямували на протидію стихії, продовжують боротися із горінням сухої трави та лісової підстилки. До ліквідації наслідків пожежі залучено понад 100 людей і 20 одиниць техніки.

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Також зазначається, що загалом за 16 квітня в Житомирській області зафіксували одразу 45 осередків займань у екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.

"Зважаючи на складну пожежну ситуацію в регіоні, рятувальники наполегливо закликають громадян не палити багаття, суху траву, не використовувати відкритий вогонь", – наголосили у ДСНС.

Пожежі на Житомирщині Скриншот із карти

Пожежі на Житомирщині Скриншот із карти

Пожежі на Житомирщині Скриншот із карти

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ у п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму, що є наслідком пожеж не тільки в Чорнобильській зоні відчуження, а й загалом у Київській області та на Житомирщині.

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